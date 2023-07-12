Минобороны Японии сообщило о запуске КНДР ракеты

В тот же день в Южной Корее завершились совместные учения с США по боевой стрельбе. Они проходили в 25 км от межкорейской границы. По данным агентства Yonhap, всего в учениях было задействовано 610 единиц техники. В КНДР учения раскритиковали, отметив, что они ведут к эскалации напряженности в регионе.