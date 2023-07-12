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Минобороны Японии сообщило о запуске КНДР ракеты

Ведомости

12 июля КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщает NHK со ссылкой на минобороны Японии. 

Запуск был произведен в 9:59 (03:59 мск) из пригорода Пхеньяна в восточном направлении. Предположительно, ракета упала в Японском море около 11:13 (5:13) за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии, примерно в 250 км от острова Окусири. Сообщений о повреждениях не поступало. 

Таким образом, время полета ракеты составило 74 минуты, что является рекордом. В прошлом году максимальное время полета ракеты составило 71 минуту, пишет NHK. Министерство обороны предполагает, что это могла быть межконтинентальная баллистическая ракета дальностью более 5500 км. По данным ведомства, это уже 14-й запуск КНДР такого вооружения. 

15 июня КНДР запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря, сообщил Reuters со ссылкой на южнокорейских военных. В минобороны Японии сообщили, что одна из ракет упала в 110 км к северо-западу от острова Хегура, а другая – в 250 км. Обе ракеты приземлились в ИЭЗ Японии.

В тот же день в Южной Корее завершились совместные учения с США по боевой стрельбе. Они проходили в 25 км от межкорейской границы. По данным агентства Yonhap, всего в учениях было задействовано 610 единиц техники. В КНДР учения раскритиковали, отметив, что они ведут к эскалации напряженности в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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