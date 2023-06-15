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СМИ: КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

Ведомости

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности с восточного побережья в направлении Японского моря. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

Уточняется, что пуск ракет произошел менее чем через час после того, как КНДР предупредила о «неизбежном» ответ на военные учения США и Южной Кореи, которые были проведены 15 июня. Минобороны КНДР обвинило их в эскалации напряженности. 

В минобороны Японии сообщили, что одна из ракет упала в 110 км к северо-западу от острова Хегура, а другая – в 250 км. В ведомстве добавили, что обе ракеты приземлились в исключительной экономической зоне Японии.

Ранее в Токио прошла трехсторонняя встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, советника по нацбезопасности Южной Кореи и Японии Чо Тэ Ёна и Такео Акибы. В рамках этой встречи они обсудили ракетную программу КНДР и договорились о дальнейшем сотрудничестве с целью заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия. 

Ранее по теме: Как прошел запуск первого разведывательного спутника Северной Кореи

15 июня в Южной Корее завершились совместные учения с США по боевой стрельбе. Они проходили в 25 км от межкорейской границы. По данным агентства Yonhap, всего в учениях было задействовано 610 единиц техники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных