СМИ: КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности
Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности с восточного побережья в направлении Японского моря. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.
Уточняется, что пуск ракет произошел менее чем через час после того, как КНДР предупредила о «неизбежном» ответ на военные учения США и Южной Кореи, которые были проведены 15 июня. Минобороны КНДР обвинило их в эскалации напряженности.
В минобороны Японии сообщили, что одна из ракет упала в 110 км к северо-западу от острова Хегура, а другая – в 250 км. В ведомстве добавили, что обе ракеты приземлились в исключительной экономической зоне Японии.
Ранее в Токио прошла трехсторонняя встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, советника по нацбезопасности Южной Кореи и Японии Чо Тэ Ёна и Такео Акибы. В рамках этой встречи они обсудили ракетную программу КНДР и договорились о дальнейшем сотрудничестве с целью заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.
15 июня в Южной Корее завершились совместные учения с США по боевой стрельбе. Они проходили в 25 км от межкорейской границы. По данным агентства Yonhap, всего в учениях было задействовано 610 единиц техники.