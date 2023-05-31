Как прошел запуск первого разведывательного спутника Северной Кореи

Как прошел запуск первого разведывательного спутника Северной КореиНаличие космической разведки у КНДР может стать стабилизирующим фактором на полуострове
Запуск утром 31 мая Северной Кореей ее первого спутника-разведчика завершился неудачей, сообщило официальное северокорейское агентство ЦТАК. При этом КНДР намерена совершить вторую попытку запуска спутника в максимально ближайшие сроки.
Отмечается, что государственное управление КНДР по освоению космоса провело с космодрома Сохэ запуск ракеты-носителя нового типа «Чхоллима-1» с военным спутником-разведчиком «Манригён № 1». «Во время нормального полета ракета-носитель нового типа «Чхоллима-1» после отделения от первой ступени потеряла движущую силу из-за нештатного включения двигателя второй ступени и упала в Корейское Западное море (Желтое море – «Ведомости»)», – говорится в сообщении.
Представитель космического ведомства предположил, что причина аварии кроется в работе двигателей ракеты-носителя и нестабильности топлива. При этом повторный запуск может быть произведен в кратчайшие сроки после проведения «частичных испытаний».
Япония и Южная Корея после этого события созвали срочные заседания советов национальной безопасности. При этом, согласно данным генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, траектория полета северокорейской ракеты не проходила через исключительную экономическую зону этой страны. В МИД Японии также сообщили, что ее представители провели переговоры с коллегами США и Южной Кореи, эти страны назвали действия Пхеньяна «серьезным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН».
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж заявил, что Вашингтон осуждает неудачный запуск военного разведывательного спутника КНДР и призывает мировое сообщество сделать то же самое, а Пхеньян – прекратить провокации и сесть за стол переговоров. «Дверь для дипломатии еще не закрыта, но Пхеньян должен немедленно прекратить свои провокационные действия и встать на путь взаимодействия», – сказал он.
При этом администрация президента Южной Кореи Юн Сок Ёля подвергла критике власти города Сеула за чрезмерную реакцию на запуск северокорейского спутника, пишет The Korea Herald. Местные власти, по мнению представителей президента, преувеличили угрозу, включив звуки системы воздушной тревоги и разослав жителям на телефоны предупреждения с рекомендациями подготовиться к эвакуации.
29 мая агентство AFP сообщило, что минобороны Японии приказало воздушным силам самообороны уничтожить любую баллистическую ракету, если будет угроза ее падения на территорию страны. Военным, по информации французского агентства, разрешено использовать ракеты Standard Missile 3 и зенитную ракетную систему Patriot PAC-3. Япония считает запуски спутников лишь предлогом для пуска баллистических ракет, а её премьер Фумио Кисида поручил собирать разведывательную информацию и координировать деятельность с США и Южной Кореей.
30 мая заместитель председателя центрального военного комитета Трудовой партии КНДР Ли Бён Чхор говорил ЦТАК, что его страна запустит в июне военный спутник-разведчик номер один, который будет следить в режиме реального времени за действиями армии США. О планах запустить военный разведывательный спутник говорил и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын еще 19 апреля. Он подчеркивал важность наличия средств космической разведки на фоне «угроз и вызовов» со стороны США и Южной Кореи.
Сообщения в полседьмого утра от имени президента Южной Кореи о подготовке к эвакуации, которые были разосланы жителям Сеула и в его округе, действительно породили испуг у некоторых жителей города, говорит профессор Университета Кунмин (Сеул) Андрей Ланьков. После этого власти разослали извинения, добавляет он. Сейчас южнокорейский флот вылавливает в Желтом море обломки спутника, что поможет расширить знания о северокорейской ракетной программы.
Северокорейцам объективно нужен разведывательный спутник, так как у них нет достаточных средств технической разведки, отмечает эксперт. Работа разведывательных групп на практике ненадежна, занимает много времени и приводит к разным инцидентам, вплоть до гибели ее членов. Пхеньян около двух лет работал над спутником-разведчиком с необычной для любой страны открытостью, включая появившиеся в СМИ фотографии Ким Чен Ына с его прототипом. Наконец, КНДР заранее предупредила Международную морскую организацию о грядущем запуске с 31 мая по 11 июня. Следующий запуск спутника-разведчика, вероятно, произойдет через несколько месяцев, считает аналитик.
Вывод разведывательного спутника КНДР на орбиту, скорее, стабилизирует ситуацию на полуострове, нежели эскалирует, считает Ланьков. Северокорейцы будут меньше бояться внезапного удара со стороны противника, несмотря на отсутствие таких планов у Сеула и Вашингтона. Сбивать ракету со спутником КНДР на стадии запуска Япония, по мнению корееведа, не будет, как и и другие страны. При этом американцы сейчас по-прежнему готовы говорить с Пхеньяном только в контексте ядерного разоружения Северной Кореи, что там эти требования однозначно отвергают. Никаких сдвигов в ситуации вокруг КНДР Ланьков не ожидает, как минимум, до президентских выборов в США в 2024 г.