Как прошел запуск первого разведывательного спутника Северной Кореи

Вывод разведывательного спутника КНДР на орбиту, скорее, стабилизирует ситуацию на полуострове, нежели эскалирует, считает Ланьков. Северокорейцы будут меньше бояться внезапного удара со стороны противника, несмотря на отсутствие таких планов у Сеула и Вашингтона. Сбивать ракету со спутником КНДР на стадии запуска Япония, по мнению корееведа, не будет, как и и другие страны. При этом американцы сейчас по-прежнему готовы говорить с Пхеньяном только в контексте ядерного разоружения Северной Кореи, что там эти требования однозначно отвергают. Никаких сдвигов в ситуации вокруг КНДР Ланьков не ожидает, как минимум, до президентских выборов в США в 2024 г.