На Пхукете открылось генконсульство России
На острове Пхукет открылось генеральное консульство России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она опубликовала в своем Telegram-канале видео с торжественной церемонии открытия консульства, на которой был поднят российский флаг.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Таиланд накануне, 14 июля. Сегодня Захарова также разместила кадры встречи главы российского ведомства с главой МИДа Таиланда.
Ранее министерство анонсировало, что Лавров 15 июля посетит с визитом королевство и проведет на Пхукете переговоры с исполняющим обязанности вице-премьера, министра иностранных дел страны Доном Праматвинаем. Стороны, как отмечалось, обменяются мнениями по вопросам двусторонних отношений «с акцентом на расширение практического сотрудничества». Министры уделят внимание перспективам наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей, расширению взаимодействия в области культуры и туризма, сообщал МИД.
«Главы внешнеполитических ведомств также обсудят ключевые международные и региональные сюжеты, пути углубления взаимодействия на многосторонних площадках», – говорится в сообщении.
На этой неделе Лавров прибыл в Джакарту (Индонезия), чтобы принять участие в мероприятиях АСЕАН. 12 июля российский министр провел встречи с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и визави из Индонезии Ретно Марсуди, Лаоса – Салемсаем Коммаситом, а также с генсеком АСЕАН Као Ким Хорном.