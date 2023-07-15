На Пхукете открылось генконсульство России

На этой неделе Лавров прибыл в Джакарту (Индонезия), чтобы принять участие в мероприятиях АСЕАН. 12 июля российский министр провел встречи с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и визави из Индонезии Ретно Марсуди, Лаоса – Салемсаем Коммаситом, а также с генсеком АСЕАН Као Ким Хорном.