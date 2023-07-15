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На Пхукете открылось генконсульство России

Ведомости

На острове Пхукет открылось генеральное консульство России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она опубликовала в своем Telegram-канале видео с торжественной церемонии открытия консульства, на которой был поднят российский флаг.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Таиланд накануне, 14 июля. Сегодня Захарова также разместила кадры встречи главы российского ведомства с главой МИДа Таиланда.

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Ранее министерство анонсировало, что Лавров 15 июля посетит с визитом королевство и проведет на Пхукете переговоры с исполняющим обязанности вице-премьера, министра иностранных дел страны Доном Праматвинаем. Стороны, как отмечалось, обменяются мнениями по вопросам двусторонних отношений «с акцентом на расширение практического сотрудничества». Министры уделят внимание перспективам наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей, расширению взаимодействия в области культуры и туризма, сообщал МИД.

«Главы внешнеполитических ведомств также обсудят ключевые международные и региональные сюжеты, пути углубления взаимодействия на многосторонних площадках», – говорится в сообщении.

На этой неделе Лавров прибыл в Джакарту (Индонезия), чтобы принять участие в мероприятиях АСЕАН. 12 июля российский министр провел встречи с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и визави из Индонезии Ретно Марсуди, Лаоса – Салемсаем Коммаситом, а также с генсеком АСЕАН Као Ким Хорном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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