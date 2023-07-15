Премьер-министр Израиля Нетаньяху проходит медицинское обследование
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 15 июля, проходил медицинское обследование в израильской больнице, он находится в хорошем состоянии, пишет Reuters со ссылкой на канцелярию премьера.
Там подтвердили, что Нетаньяху находится в больнице Шеба в городе Рамат Ган к востоку от Тель-Авива. По данным израильских СМИ, на которые ссылается агентство, 73-летний политик был в сознании по пути в больницу, он направлялся в отделение неотложной помощи.
Ему не вводили успокоительные, не проводилось никаких процедур для признания Нетаньяху недееспособным, сообщал телеканал 12. Клиника, где обследовался премьер, расположена недалеко от города Кесария, где у Нетаньяху есть частная резиденция.