Премьер-министр Израиля Нетаньяху проходит медицинское обследование

Там подтвердили, что Нетаньяху находится в больнице Шеба в городе Рамат Ган к востоку от Тель-Авива. По данным израильских СМИ, на которые ссылается агентство, 73-летний политик был в сознании по пути в больницу, он направлялся в отделение неотложной помощи.