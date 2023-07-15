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Премьер-министр Израиля Нетаньяху проходит медицинское обследование

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 15 июля, проходил медицинское обследование в израильской больнице, он находится в хорошем состоянии, пишет Reuters со ссылкой на канцелярию премьера.

Там подтвердили, что Нетаньяху находится в больнице Шеба в городе Рамат Ган к востоку от Тель-Авива. По данным израильских СМИ, на которые ссылается агентство, 73-летний политик был в сознании по пути в больницу, он направлялся в отделение неотложной помощи.

Ему не вводили успокоительные, не проводилось никаких процедур для признания Нетаньяху недееспособным, сообщал телеканал 12. Клиника, где обследовался премьер, расположена недалеко от города Кесария, где у Нетаньяху есть частная резиденция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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