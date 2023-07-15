В Сирии обвинили США в том, что они продолжают воровать сирийскую нефть
Американские военные, незаконно находящиеся на территории Сирии, продолжают воровать сирийскую нефть, пишет местное издание Sana.
По данным издания, американцы вывезли 35 автоцистерн с нефтью в Ирак.
«Оккупационные силы США вывезли на свои базы на севере Ирака группу из 120 транспортных средств, включая 65 грузовиков, некоторые их которых перевозили поврежденное военное оборудование, 20 авторефрижераторов и 35 автоцистерн с ворованной сирийской нефтью», – говорит источник издания.
Согласно его информации, американский конвой ехал в сопровождении четырех пикапов курдских «Сирийских демократических сил» (SDF). О незаконном вывозе нефти американцами в Сирии сообщают регулярно.
Летом прошлого года сирийский МИД направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету безопасности организации письма, в которых указал на ущерб экономике Сирии в $107,1 млрд в нефтегазовом секторе из-за воровства нефти американцами. Армия США контролирует некоторые территории на севере и северо-востоке Сирии, их войска незаконно расположены на крупнейших месторождениях нефти страны. США выводить войска из Сирии отказываются.