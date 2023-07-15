В Сирии обвинили США в том, что они продолжают воровать сирийскую нефть

Летом прошлого года сирийский МИД направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету безопасности организации письма, в которых указал на ущерб экономике Сирии в $107,1 млрд в нефтегазовом секторе из-за воровства нефти американцами. Армия США контролирует некоторые территории на севере и северо-востоке Сирии, их войска незаконно расположены на крупнейших месторождениях нефти страны. США выводить войска из Сирии отказываются.