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Политика

В Сирии обвинили США в том, что они продолжают воровать сирийскую нефть

Ведомости

Американские военные, незаконно находящиеся на территории Сирии, продолжают воровать сирийскую нефть, пишет местное издание Sana.

По данным издания, американцы вывезли 35 автоцистерн с нефтью в Ирак.

«Оккупационные силы США вывезли на свои базы на севере Ирака группу из 120 транспортных средств, включая 65 грузовиков, некоторые их которых перевозили поврежденное военное оборудование, 20 авторефрижераторов и 35 автоцистерн с ворованной сирийской нефтью», – говорит источник издания.

Согласно его информации, американский конвой ехал в сопровождении четырех пикапов курдских «Сирийских демократических сил» (SDF). О незаконном вывозе нефти американцами в Сирии сообщают регулярно.

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Летом прошлого года сирийский МИД направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету безопасности организации письма, в которых указал на ущерб экономике Сирии в $107,1 млрд в нефтегазовом секторе из-за воровства нефти американцами. Армия США контролирует некоторые территории на севере и северо-востоке Сирии, их войска незаконно расположены на крупнейших месторождениях нефти страны. США выводить войска из Сирии отказываются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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