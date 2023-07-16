Гладков сообщил о гибели женщины при обстреле рынка в Шебекине
Украинские военные ударили по городу Шебекино Белгородской области, под обстрел попал рынок, погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По данным властей, вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино в районе центрального рынка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».
«К большому горю, один человек погиб – женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Повреждения также получили фасад торгового павильона и два автомобиля. Власти округа и оперативные службы находятся на месте, обход территории продолжается, добавил губернатор.
Гладков регулярно сообщает об обстрелах Белгородской области со стороны Украины. Интенсивность обстрелов Шебекинского городского округа возросла в конце мая. 1 июня ВСУ выпустили по округу рекордные 850 снарядов. На этом фоне началась эвакуация жителей из города и с других приграничных территорий – сообщалось об эвакуации почти 60 000 человек. 10 июля Гладков на неделю приостановил возвращение жителей в Шебекино, о котором объявил ранее.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».