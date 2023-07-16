Гладков сообщил о гибели женщины при обстреле рынка в Шебекине

Гладков регулярно сообщает об обстрелах Белгородской области со стороны Украины. Интенсивность обстрелов Шебекинского городского округа возросла в конце мая. 1 июня ВСУ выпустили по округу рекордные 850 снарядов. На этом фоне началась эвакуация жителей из города и с других приграничных территорий – сообщалось об эвакуации почти 60 000 человек. 10 июля Гладков на неделю приостановил возвращение жителей в Шебекино, о котором объявил ранее.