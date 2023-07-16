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Гладков сообщил о гибели женщины при обстреле рынка в Шебекине

Ведомости

Украинские военные ударили по городу Шебекино Белгородской области, под обстрел попал рынок, погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным властей, вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино в районе центрального рынка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

«К большому горю, один человек погиб – женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Повреждения также получили фасад торгового павильона и два автомобиля. Власти округа и оперативные службы находятся на месте, обход территории продолжается, добавил губернатор.

Гладков регулярно сообщает об обстрелах Белгородской области со стороны Украины. Интенсивность обстрелов Шебекинского городского округа возросла в конце мая. 1 июня ВСУ выпустили по округу рекордные 850 снарядов. На этом фоне началась эвакуация жителей из города и с других приграничных территорий – сообщалось об эвакуации почти 60 000 человек. 10 июля Гладков на неделю приостановил возвращение жителей в Шебекино, о котором объявил ранее.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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