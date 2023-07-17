Россия сообщила Турции и ООН о возражениях по зерновой сделке
Россия сообщила ООН, Турции и Украине о возражении против продления сделки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки. В ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции», – сообщила Захарова (цитата по ТАСС).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня, 17 июля. Он подчеркнул, что так как российская часть сделки не выполняется, ее действие прекращается. Москва готова вернуться к реализации договоренностей, как только будут выполнены ее условия.
17 июля истекает срок зерновой сделки. В Кремле неоднократно заявляли, что не видят никаких оснований для продления зерновой сделки, пока не будут выполнены российские условия. 13 июля президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Москва может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все обязательства перед Россией. Кроме того, он назвал соглашение «игрой в одни ворота».
Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. Украинская часть сделки подразумевает беспрепятственный вывоз зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, российская – облегчение ограничений в отношении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.