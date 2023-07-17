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В Приднестровье обнаружили труп лидера компартии Олега Хоржана

Ведомости

В Приднестровье обнаружили тело бывшего депутата Верховного совета республики и лидера компартии Олега Хоржана, сообщили в пресс-центре МВД непризнанной республики.

Труп Хоржана обнаружила его супруга в одной из комнат дома, расположенного в селе Суклея. В МВД уточнили, что на его теле есть признаки насильственной смерти. Рядом с трупом был открыт сейф, который оказался пустым.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В КПРФ сообщили, что получили информацию об убийстве лидера Приднестровской компартии Хоржана.

Хоржан родился в 1976 г. в Молдавской ССР. Депутатом Верховного совета республики был с 2010 г. по 2019 г. В 2018 г. его приговорили к 4,5 годам заключения по делу о применении насилия к представителю власти. В 2022 г. он вышел на свободу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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