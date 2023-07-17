В Приднестровье обнаружили труп лидера компартии Олега Хоржана
В Приднестровье обнаружили тело бывшего депутата Верховного совета республики и лидера компартии Олега Хоржана, сообщили в пресс-центре МВД непризнанной республики.
Труп Хоржана обнаружила его супруга в одной из комнат дома, расположенного в селе Суклея. В МВД уточнили, что на его теле есть признаки насильственной смерти. Рядом с трупом был открыт сейф, который оказался пустым.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В КПРФ сообщили, что получили информацию об убийстве лидера Приднестровской компартии Хоржана.
Хоржан родился в 1976 г. в Молдавской ССР. Депутатом Верховного совета республики был с 2010 г. по 2019 г. В 2018 г. его приговорили к 4,5 годам заключения по делу о применении насилия к представителю власти. В 2022 г. он вышел на свободу.