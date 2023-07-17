Володин: в беднейшие страны попало только 2,51% продовольствия в рамках зерновой сделки
В беднейшие страны попало только 2,51% продовольствия в рамках реализации черноморской инициативы. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Сегодня зерновая сделка не работает. Лишь 2,51% продовольствия досталось беднейшим странам. Кроме того, не выполняются обязательства перед Россией по сельскохозяйственному экспорту», – написал он.
Володин указал на недопустимость использования гуманитарного коридора «для прикрытия террористических атак киевского режима», когда беспилотники предпринимали несколько попыток атаковать Черноморский флот и гражданскую инфраструктуру. Спикер Госдумы допустил, что теракт 17 июля, в результате которого погибли два человека и одна девочка пострадала, мог быть «совершен вновь под прикрытием зернового коридора безопасности».
В связи с эти Володин выразил поддержку решению о прекращении зерновой сделки. Основными условиями для ее возобновления являются выполнение обязательств перед Россией и недопущение использования зернового коридора для терактов.
17 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Он подчеркнул, что так как российская часть сделки не выполняется, ее действие прекращается. Москва готова вернуться к реализации договоренностей, как только будут выполнены ее условия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Москва уведомила ООН, Турцию и Украину о возражении против продления сделки.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется.