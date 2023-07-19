Совфед одобрил закон об усилении контроля за иноагентами

Кроме того, тогда же были внесены поправки в КоАП РФ, которые вводят штраф за невыполнение предписания либо предупреждения Минюста. Для граждан он составит до 50 000 руб., для должностных лиц – до 100 000 руб., а для юрлиц – до 300 000 руб. Сегодня эти поправки также были одобрены Совфедом.