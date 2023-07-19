Совфед одобрил закон об усилении контроля за иноагентами
Совет Федерации одобрил закон, усиливающий контроль за исполнением законодательства об иноагентах. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. 13 июля закон сразу во втором и третьем чтениях приняла Госдума.
Минюст сможет контролировать исполнение закона не только самими иноагентами, но и теми, кто взаимодействует с такими гражданами, следует из документа. В частности, они не должны будут помогать иноагентам обходить ограничения. В случае нарушения законодательства Минюст вправе вынести предупреждение лицам, взаимодействующим с иноагентами.
Учитывать ограничения также должны будут органы публичной власти, организации всех форм собственности, должностные лица, а также физлица с любым гражданством. В случае получения Минюстом информации о нарушении законодательства об иноагентах в отношении таких лиц может быть проведена внеплановая проверка.
Кроме того, закон лишает иноагентов возможности получать имущественную поддержку от государства, которой пользуются социально ориентированные НКО и малый и средний бизнес. Согласно пояснительной записке, это «противоречит национальным интересам России».
Законопроект был внесен в нижнюю палату 26 апреля. Новые правила были подготовлены думской комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства во главе с ее председателем Василием Пискаревым.
Кроме того, тогда же были внесены поправки в КоАП РФ, которые вводят штраф за невыполнение предписания либо предупреждения Минюста. Для граждан он составит до 50 000 руб., для должностных лиц – до 100 000 руб., а для юрлиц – до 300 000 руб. Сегодня эти поправки также были одобрены Совфедом.