Минобороны: ВС России заняли железнодорожную станцию в Харьковской области

В Минобороны также сообщили о нанесении группового удара по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово в Кировоградской области. Все назначенные цели были поражены, подчеркнули в ведомстве.