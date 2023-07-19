Минобороны: ВС России заняли железнодорожную станцию в Харьковской области
Во время наступательных действий на Купянском направлении российские военнослужащие овладели железнодорожной станцией Молчаново в Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.
«На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск продолжили успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту. Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области», – сказано в сообщении.
Помимо этого на Купянском направлении российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Песчаное в Харьковской области.
В Минобороны также сообщили о нанесении группового удара по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово в Кировоградской области. Все назначенные цели были поражены, подчеркнули в ведомстве.
При этом ВСУ продолжили наступательные действия на Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях, добавили в Минобороны. На каждом из этих направлений атаки противника были отражены. В частности, российские военнослужащие за сутки отразили 25 атак на Донецком направлении.
18 июля в Минобороны сообщили об успешном продвижении российских военнослужащих на Купянском направлении. По данным ведомства, продвижение составило до 2 км по фронту и до 1,5 км в глубину.