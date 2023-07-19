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Минобороны: ВС России заняли железнодорожную станцию в Харьковской области

Ведомости

Во время наступательных действий на Купянском направлении российские военнослужащие овладели железнодорожной станцией Молчаново в Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

«На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск продолжили успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту. Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области», – сказано в сообщении.

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Помимо этого на Купянском направлении российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Песчаное в Харьковской области.

В Минобороны также сообщили о нанесении группового удара по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово в Кировоградской области. Все назначенные цели были поражены, подчеркнули в ведомстве.

При этом ВСУ продолжили наступательные действия на Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях, добавили в Минобороны. На каждом из этих направлений атаки противника были отражены. В частности, российские военнослужащие за сутки отразили 25 атак на Донецком направлении.

18 июля в Минобороны сообщили об успешном продвижении российских военнослужащих на Купянском направлении. По данным ведомства, продвижение составило до 2 км по фронту и до 1,5 км в глубину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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