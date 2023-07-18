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Минобороны сообщило об успешном наступлении российской армии на Купянском направлении

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают успешное наступление на Купянском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в ежедневной сводке в ходе спецоперации.

«На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск продолжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. Общее продвижение составило до 2 км по фронту и до 1,5 км в глубину», – говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделения ВСУ были поражены вблизи населенных пунктов Калиново, Берестовое, Кисловка, Табаевка в Харьковской области. Помимо этого отряды противника удалось уничтожить в районе Новоселовского в ЛНР.

Российская армия также уничтожила склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, который находился в районе села Котляровка в Харьковской области. По подсчетам Минобороны, ВСУ на Купянском направлении потеряли до 65 военных. Потери в технике составили две боевые бронированные машины, три автомобиля и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее по теме: В Минобороны сообщили об «ударе возмездия» по объектам ВСУ в районе Одессы

На Донецком направлении ВС РФ отразили 12 атак ВСУ и уничтожили склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады противника. На этом направлении потери украинской армии составили до 400 военных, а также ряд техники, в том числе американского производства. В оборонном ведомстве уточнили, что на Краснолиманском направлении за сутки Украина потеряла до 100 военнослужащих, на Запорожском – свыше 200 человек, на Херсонском – до 50.

Ранее 18 июля в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли «удар возмездия» высокоточным оружием по объектам, где велась подготовка к терактам на территории России при помощи беспилотных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы. В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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