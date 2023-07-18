Минобороны сообщило об успешном наступлении российской армии на Купянском направлении

Ранее 18 июля в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли «удар возмездия» высокоточным оружием по объектам, где велась подготовка к терактам на территории России при помощи беспилотных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы. В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте.