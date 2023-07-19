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Минобороны объявило некоторые районы в Черном море опасными для судоходства

Ведомости

Министерство обороны России объявило некоторые районы в Черном море временно опасными для судоходства в связи с прекращением зерновой сделки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что с 20 июля все суда, которые следуют в украинские порты в акватории Черного моря, будут рассматриваться как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

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17 июля МИД России заявил, что Москва выходит из зерновой сделки, которая была подписана 22 июля 2022 г. Речь идет в том числе об отзыве гарантий безопасности судоходства, сворачивании морского гуманитарного коридора, расформировании Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле и восстановлении режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.

При этом в Киеве заявили, что планируют продолжить черноморскую инициативу и без России, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Само соглашение было заключено между представителями Турции, ООН, России и Украины. Украинская часть сделки подразумевала беспрепятственный вывоз зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, российская – облегчение ограничений в отношении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. С тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а последняя договоренность была достигнута в мае.

В Кремле уточняли, что действие сделки прекращается, так как российская часть не выполняется. При этом Москва готова вернуться к реализации договоренностей, как только будут выполнены ее условия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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