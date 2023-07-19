Минобороны объявило некоторые районы в Черном море опасными для судоходства
Министерство обороны России объявило некоторые районы в Черном море временно опасными для судоходства в связи с прекращением зерновой сделки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что с 20 июля все суда, которые следуют в украинские порты в акватории Черного моря, будут рассматриваться как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».
17 июля МИД России заявил, что Москва выходит из зерновой сделки, которая была подписана 22 июля 2022 г. Речь идет в том числе об отзыве гарантий безопасности судоходства, сворачивании морского гуманитарного коридора, расформировании Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле и восстановлении режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.
При этом в Киеве заявили, что планируют продолжить черноморскую инициативу и без России, говорил президент Украины Владимир Зеленский.
Само соглашение было заключено между представителями Турции, ООН, России и Украины. Украинская часть сделки подразумевала беспрепятственный вывоз зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, российская – облегчение ограничений в отношении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. С тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а последняя договоренность была достигнута в мае.
В Кремле уточняли, что действие сделки прекращается, так как российская часть не выполняется. При этом Москва готова вернуться к реализации договоренностей, как только будут выполнены ее условия.