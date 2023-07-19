Пентагон сообщил об очередном пакете военной помощи Украине на сумму $1,3 млрд
США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму около $1,3 млрд, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.
Новый пакет помощи состоит из 13 пунктов, в него в том числе входят: четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS, ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), беспилотные авиационные системы (БАС) Phoenix Ghost и Switchblade, средства для обнаружение БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы, оборудования для разминирования, авиационные и артиллерийские боеприпасы, в частности 152-мм снаряды артиллерии, а также 150 бензовозов, 115 тактических автомобилей для перевозки техники и др.
О планах США выделить такую сумму для Украины ранее писал Bloomberg. Транш на соизмеримую сумму выделялся 9 мая. Тогда Пентагон направил Украине военную помощь на $1,2 млрд. В перечень поставок попали дополнительные средства ПВО и боеприпасы для них, оборудование для интеграции западных установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины, 155-мм артиллерийские снаряды и др.
7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. 13 июля в Пентагоне заявили, что вооружение уже находится на Украине. До этого в американском военном ведомстве сообщали, что риски для гражданского населения, связанные с применением кассетных боеприпасов украинской армией, не превышают обеспокоенности по поводу победы России в конфликте на Украине.
В Кремле после этого заявили, что в случае применения Украиной такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Вашингтона, вспомнила слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая в феврале 2022 г. заявляла, что применение кассетных боеприпасов является военным преступлением.