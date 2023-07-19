Пентагон сообщил об очередном пакете военной помощи Украине на сумму $1,3 млрд

Новый пакет помощи состоит из 13 пунктов, в него в том числе входят: четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS, ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), беспилотные авиационные системы (БАС) Phoenix Ghost и Switchblade, средства для обнаружение БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы, оборудования для разминирования, авиационные и артиллерийские боеприпасы, в частности 152-мм снаряды артиллерии, а также 150 бензовозов, 115 тактических автомобилей для перевозки техники и др.