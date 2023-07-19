Международная федерация гимнастики разрешит спортсменам из РФ соревноваться в нейтральном статусе

25 января МОК проголосовал за возвращение атлетов из России и Белоруссии к международным соревнованиям при условии нейтрального статуса. 28 марта комитет рекомендовал допускать до состязаний тех спортсменов, которые не поддержали спецоперацию на Украине публично и не связаны с армией и органами нацбезопасности. Кроме того, они смогут выступать только в индивидуальных видах спорта, участие команд из России и Белоруссии не допускается.