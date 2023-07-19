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Международная федерация гимнастики разрешит спортсменам из РФ соревноваться в нейтральном статусе

Ведомости

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) допустит спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе, говорится в заявлении, опубликованном на сайте спортивной организации. 

«Любой спортсмен, желающий получить статус "индивидуальный нейтральный спортсмен", должен будет подать заявку в FIG в соответствии со специальными правилами. <...> Спортсмены, получившие этот статус, будут иметь право участвовать в соревнованиях, санкционированных FIG, с 1 января 2024 г.», – уточнили в представительстве.

В заявлении федерации подчеркивается, что хоть и принятое решение позволяет российским и белорусским спортсменам принять участие в квалификационных соревнованиях, решение об их допуске к Олимпийским играм в Париже в 2024 г. будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). В ближайшие недели FIG подготовит и опубликует все необходимые документы.

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25 января МОК проголосовал за возвращение атлетов из России и Белоруссии к международным соревнованиям при условии нейтрального статуса. 28 марта комитет рекомендовал допускать до состязаний тех спортсменов, которые не поддержали спецоперацию на Украине публично и не связаны с армией и органами нацбезопасности. Кроме того, они смогут выступать только в индивидуальных видах спорта, участие команд из России и Белоруссии не допускается.

Президент МОК Томас Бах отмечал, что решение о допуске россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже будут принимать международные спортивные федерации. 18 июля председатель организационного комитета Олимпийских игр Тони Эстанге сообщил, что МОК может принять решение по участию российских и белорусских спортсменов в играх в Париже в 2024 г. к осени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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