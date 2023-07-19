Международная федерация гимнастики разрешит спортсменам из РФ соревноваться в нейтральном статусе
Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) допустит спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе, говорится в заявлении, опубликованном на сайте спортивной организации.
«Любой спортсмен, желающий получить статус "индивидуальный нейтральный спортсмен", должен будет подать заявку в FIG в соответствии со специальными правилами. <...> Спортсмены, получившие этот статус, будут иметь право участвовать в соревнованиях, санкционированных FIG, с 1 января 2024 г.», – уточнили в представительстве.
В заявлении федерации подчеркивается, что хоть и принятое решение позволяет российским и белорусским спортсменам принять участие в квалификационных соревнованиях, решение об их допуске к Олимпийским играм в Париже в 2024 г. будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). В ближайшие недели FIG подготовит и опубликует все необходимые документы.
25 января МОК проголосовал за возвращение атлетов из России и Белоруссии к международным соревнованиям при условии нейтрального статуса. 28 марта комитет рекомендовал допускать до состязаний тех спортсменов, которые не поддержали спецоперацию на Украине публично и не связаны с армией и органами нацбезопасности. Кроме того, они смогут выступать только в индивидуальных видах спорта, участие команд из России и Белоруссии не допускается.
Президент МОК Томас Бах отмечал, что решение о допуске россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже будут принимать международные спортивные федерации. 18 июля председатель организационного комитета Олимпийских игр Тони Эстанге сообщил, что МОК может принять решение по участию российских и белорусских спортсменов в играх в Париже в 2024 г. к осени.