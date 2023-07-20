Песков подтвердил готовность Путина встретиться с президентом ЮАР

В предыдущий раз Путин и Рамафоса встречались, когда лидер ЮАР в июне приезжал в Россию в составе делегации с четырьмя руководителями других африканских стран. Их визит в Санкт-Петербург тогда проходил в рамках посреднической миссии по разрешению конфликта на Украине.