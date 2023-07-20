Песков подтвердил готовность Путина встретиться с президентом ЮАР
Президент России Владимир Путин на полях саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге проведет встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и другими участниками саммита. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, мы ждем в Санкт-Петербурге господина Рамафосу. И, конечно, как и с другими участниками, с ним будут контакты на полях этого саммита», – сказал он.
В начале июля стало известно, что Рамафоса приедет в Россию и возглавит делегацию республики на саммите.
В предыдущий раз Путин и Рамафоса встречались, когда лидер ЮАР в июне приезжал в Россию в составе делегации с четырьмя руководителями других африканских стран. Их визит в Санкт-Петербург тогда проходил в рамках посреднической миссии по разрешению конфликта на Украине.
Форум «Россия – Африка» пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Изначально мероприятие планировалось с 26 по 29 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил сокращение дат проведения мероприятия «нюансировкой программы».