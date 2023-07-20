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Песков подтвердил готовность Путина встретиться с президентом ЮАР

Ведомости

Президент России Владимир Путин на полях саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге проведет встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и другими участниками саммита. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, мы ждем в Санкт-Петербурге господина Рамафосу. И, конечно, как и с другими участниками, с ним будут контакты на полях этого саммита», – сказал он. 

В начале июля стало известно, что Рамафоса приедет в Россию и возглавит делегацию республики на саммите.

В предыдущий раз Путин и Рамафоса встречались, когда лидер ЮАР в июне приезжал в Россию в составе делегации с четырьмя руководителями других африканских стран. Их визит в Санкт-Петербург тогда проходил в рамках посреднической миссии по разрешению конфликта на Украине.

Форум «Россия – Африка» пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Изначально мероприятие планировалось с 26 по 29 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил сокращение дат проведения мероприятия «нюансировкой программы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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