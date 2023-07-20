МИД России изменил порядок передвижения сотрудников дипмиссии Великобритании

Позже в посольстве России в Лондоне назвали британские санкции неприемлемыми и «юридически ничтожными». В посольстве подчеркнули, что особое негодование вызывает тот факт, что Лондон в качестве предлога для санкций использует довод о защите детей. В заявлении напомнили, что ограничения против россиян были введены спустя несколько часов после атаки на Крымский мост, в результате которой сиротой осталась 14-летняя девочка.