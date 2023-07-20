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Политика

МИД России изменил порядок передвижения сотрудников дипмиссии Великобритании

Ведомости

Сотрудники дипломатической миссии Великобритании будут обязаны уведомлять о своем передвижении по территории России, сообщили в МИД РФ.

Ранее в российское министерство был вызван временный поверенный в делах Великобритании в России Том Додд, где ему было заявлено «о недопустимости поддержки террористических акций киевского режима».

«Британская сторона была также информирована о решении в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона <...> ввести уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории нашей страны», – говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники будут обязаны направлять как минимум за пять рабочих дней уведомление о поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения. Документ должен содержать данные о цели, сроках, типе поездки и др.

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При этом посол Великобритании в Москве, советник посланника, заведующий консульским отделом и генконсул Великобритании в Екатеринбурге не обязаны предоставлять такую информацию.

17 июля Великобритания расширила список лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции, на 14 позиций. Под ограничения попали 13 человек, в числе которых министр культуры Ольга Любимова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко и др. Под санкции также попал детский лагерь «Артек». В качестве причины для этого решения названа поддержка в «принудительной депортации украинских детей» в Россию.

Позже в посольстве России в Лондоне назвали британские санкции неприемлемыми и «юридически ничтожными». В посольстве подчеркнули, что особое негодование вызывает тот факт, что Лондон в качестве предлога для санкций использует довод о защите детей. В заявлении напомнили, что ограничения против россиян были введены спустя несколько часов после атаки на Крымский мост, в результате которой сиротой осталась 14-летняя девочка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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