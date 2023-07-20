Песков назвал «верхом маразма» введение Лондоном санкций против лагеря «Артек»

17 июля Лондон внес в свой санкционный список 13 человек и одну организацию. В перечне оказались министр культуры Ольга Любимова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко и др. Под санкции также попал детский лагерь «Артек». В качестве причины для этого решения названа поддержка «принудительной депортации украинских детей» в Россию.