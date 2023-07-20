Песков назвал «верхом маразма» введение Лондоном санкций против лагеря «Артек»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил Лондон за введение санкций против детского лагеря «Артек». Об этом представитель Кремля сказал ТАСС.
«Если бы я был британцем, мне было бы стыдно», – сказал Песков. По его словам, введение санкций против детского лагеря «поразило» его. Он назвал это «верхом маразма».
17 июля Лондон внес в свой санкционный список 13 человек и одну организацию. В перечне оказались министр культуры Ольга Любимова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко и др. Под санкции также попал детский лагерь «Артек». В качестве причины для этого решения названа поддержка «принудительной депортации украинских детей» в Россию.
В МИД России назвали британские санкции «проявлением неприкрытого лицемерия». По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, идеалы «дружбы детей со всей планеты, лежащие в основе философии этого уникального детского лагеря, в британский псевдогуманизм, по всей видимости, никак не вписываются».