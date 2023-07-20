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Песков назвал «верхом маразма» введение Лондоном санкций против лагеря «Артек»

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил Лондон за введение санкций против детского лагеря «Артек». Об этом представитель Кремля сказал ТАСС.

«Если бы я был британцем, мне было бы стыдно», – сказал Песков. По его словам, введение санкций против детского лагеря «поразило» его. Он назвал это «верхом маразма».

17 июля Лондон внес в свой санкционный список 13 человек и одну организацию. В перечне оказались министр культуры Ольга Любимова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко и др. Под санкции также попал детский лагерь «Артек». В качестве причины для этого решения названа поддержка «принудительной депортации украинских детей» в Россию.

В МИД России назвали британские санкции «проявлением неприкрытого лицемерия». По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, идеалы «дружбы детей со всей планеты, лежащие в основе философии этого уникального детского лагеря, в британский псевдогуманизм, по всей видимости, никак не вписываются».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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