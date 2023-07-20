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Путин посетил Центр строительства «Новатэк-Мурманск»

Ведомости

Президент России Владимир Путин в четверг вечером прибыл в Мурманскую область, где посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «Новатэк-Мурманск». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время визита президент осмотрел цеха и ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа. Его сопровождали глава «Новатэка» Леонид Михельсон, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ранее о планах президента посетить Мурманск сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Последний раз Путин был с визитом в регионе девять лет назад – в 2014 г., на День ВМФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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