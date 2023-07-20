Путин посетил Центр строительства «Новатэк-Мурманск»
Президент России Владимир Путин в четверг вечером прибыл в Мурманскую область, где посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «Новатэк-Мурманск». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Во время визита президент осмотрел цеха и ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа. Его сопровождали глава «Новатэка» Леонид Михельсон, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Ранее о планах президента посетить Мурманск сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Последний раз Путин был с визитом в регионе девять лет назад – в 2014 г., на День ВМФ.