Посол России в США: РФ не готовит диверсий против гражданских судов в Черном море

Россия вышла из зерновой сделки, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины, 17 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это невыполнением российских условий в рамках зерновой сделки. Глава государства Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что сделка может быть возобновлена при условии, если требования России будут учитываться и реализовываться.