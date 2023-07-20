Посол России в США: РФ не готовит диверсий против гражданских судов в Черном море
Россия не готовит диверсии против гражданских судов в Черном море – это фальсификация, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов в ответ на заявление Белого дома о подготовке атак Россией.
«Прежде всего подчеркну: это полностью противоречит нашим подходам. В отличие от американских властей, которые продолжают закрывать глаза на террористические вылазки своих подопечных в Киеве, мы всегда выступали на передовой борьбы с такими преступлениями», – сообщил посол, его слова приводит пресс-служба посольства РФ в стране.
Он добавил, что «ни для кого не секрет», что администрация президента США Джо Байдена «не брезгует самыми низменными антироссийскими информационными провокациями».
«Не говоря уже о потакании Киеву в ударах по Крымскому мосту, применении кассетных боеприпасов, налетах беспилотников на жилые кварталы и убийствах журналистов», – уточнил Антонов. Он добавил, что заявления США расцениваются как стремление «замаскировать собственную деструктивную деятельность, направленную на фактический саботаж выполнения взаимоувязанных стамбульских договоренностей».
Россия вышла из зерновой сделки, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины, 17 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это невыполнением российских условий в рамках зерновой сделки. Глава государства Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что сделка может быть возобновлена при условии, если требования России будут учитываться и реализовываться.
Президент Украины Владимир Зеленский при этом заявил, что Киев планирует продолжить черноморскую инициативу и без России. Минобороны России объявило, что с 20 июля все суда, которые следуют в украинские порты в акватории Черного моря, будут рассматриваться как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».
Аналогичные меры анонсировали и в минобороны Украины с 21 июля. Из заявления следует, что суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, «могут рассматриваться Украиной как такие, что перевозят грузы военного назначения, со всеми соответствующими рисками».