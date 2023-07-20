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Посол России в США: РФ не готовит диверсий против гражданских судов в Черном море

Ведомости

Россия не готовит диверсии против гражданских судов в Черном море – это фальсификация, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов в ответ на заявление Белого дома о подготовке атак Россией.

«Прежде всего подчеркну: это полностью противоречит нашим подходам. В отличие от американских властей, которые продолжают закрывать глаза на террористические вылазки своих подопечных в Киеве, мы всегда выступали на передовой борьбы с такими преступлениями», – сообщил посол, его слова приводит пресс-служба посольства РФ в стране.

Он добавил, что «ни для кого не секрет», что администрация президента США Джо Байдена «не брезгует самыми низменными антироссийскими информационными провокациями».

«Не говоря уже о потакании Киеву в ударах по Крымскому мосту, применении кассетных боеприпасов, налетах беспилотников на жилые кварталы и убийствах журналистов», – уточнил Антонов. Он добавил, что заявления США расцениваются как стремление «замаскировать собственную деструктивную деятельность, направленную на фактический саботаж выполнения взаимоувязанных стамбульских договоренностей».

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Россия вышла из зерновой сделки, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины, 17 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это невыполнением российских условий в рамках зерновой сделки. Глава государства Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что сделка может быть возобновлена при условии, если требования России будут учитываться и реализовываться.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом заявил, что Киев планирует продолжить черноморскую инициативу и без России. Минобороны России объявило, что с 20 июля все суда, которые следуют в украинские порты в акватории Черного моря, будут рассматриваться как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

Аналогичные меры анонсировали и в минобороны Украины с 21 июля. Из заявления следует, что суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, «могут рассматриваться Украиной как такие, что перевозят грузы военного назначения, со всеми соответствующими рисками».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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