Кудрин назвал «формальное объяснение» его включения в список санкций США
Советник по корпоративному развитию «Яндекса», экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил попадание в санкционный список США работой в технологическом секторе.
«Формальное обоснование – работа в технологическом секторе. Пока оставлю без комментариев», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Госдепартамент США, комментируя введенные ограничительные меры, заявил, что Кудрин попал в список «за деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации».
Сегодня США обновили санкционный лист против России. Помимо Кудрина в него вошли врио губернатора Смоленской области Василий Анохин, гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин, глава «Алросы» Павел Маринычев и др. Также меры были приняты в отношении банка «Тинькофф», банка «Солидарность», «Локо банка», «Петербургского социального коммерческого банка», «Юнистрима», некоторых оборонных предприятий и исследовательских институтов.