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Кудрин назвал «формальное объяснение» его включения в список санкций США

Ведомости

Советник по корпоративному развитию «Яндекса», экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил попадание в санкционный список США работой в технологическом секторе.

«Формальное обоснование – работа в технологическом секторе. Пока оставлю без комментариев», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Госдепартамент США, комментируя введенные ограничительные меры, заявил, что Кудрин попал в список «за деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации».

Сегодня США обновили санкционный лист против России. Помимо Кудрина в него вошли врио губернатора Смоленской области Василий Анохин, гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин, глава «Алросы» Павел Маринычев и др. Также меры были приняты в отношении банка «Тинькофф», банка «Солидарность», «Локо банка», «Петербургского социального коммерческого банка», «Юнистрима», некоторых оборонных предприятий и исследовательских институтов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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