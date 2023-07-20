Кудрин назвал «формальное объяснение» его включения в список санкций США

Сегодня США обновили санкционный лист против России. Помимо Кудрина в него вошли врио губернатора Смоленской области Василий Анохин, гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин, глава «Алросы» Павел Маринычев и др. Также меры были приняты в отношении банка «Тинькофф», банка «Солидарность», «Локо банка», «Петербургского социального коммерческого банка», «Юнистрима», некоторых оборонных предприятий и исследовательских институтов.