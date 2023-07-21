Черноморский флот на учениях отработал изоляцию закрытого для судоходства района
Корабли и авиация Черноморского флота на военных учениях отработали изоляцию временно закрытого для судоходства района Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.
«Также в ходе совместных учений корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя», – говорится в сообщении.
Экипаж ракетного катера «Ивановец» выполнил стрельбы по судну-мишени в северо-западной части Черного моря. Стрельбы прошли успешно, судно в результате удара противокорабельными крылатыми ракетами было уничтожено.
17 июля Россия вышла из зерновой сделки, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это невыполнением российских условий в рамках зерновой сделки.
Президент Украины Владимир Зеленский при этом заявил, что Киев планирует продолжить черноморскую инициативу без России. После этого Минобороны России объявило, что с 20 июля все суда, которые следуют в украинские порты в акватории Черного моря, будут рассматриваться как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».
Аналогичные меры анонсировали и в минобороны Украины с 21 июля. Из заявления следует, что суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, «могут рассматриваться Украиной как такие, что перевозят грузы военного назначения, со всеми соответствующими рисками».