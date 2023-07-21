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Черноморский флот на учениях отработал изоляцию закрытого для судоходства района

Ведомости

Корабли и авиация Черноморского флота на военных учениях отработали изоляцию временно закрытого для судоходства района Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Также в ходе совместных учений корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя», – говорится в сообщении.

Экипаж ракетного катера «Ивановец» выполнил стрельбы по судну-мишени в северо-западной части Черного моря. Стрельбы прошли успешно, судно в результате удара противокорабельными крылатыми ракетами было уничтожено.

17 июля Россия вышла из зерновой сделки, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это невыполнением российских условий в рамках зерновой сделки.

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Президент Украины Владимир Зеленский при этом заявил, что Киев планирует продолжить черноморскую инициативу без России. После этого Минобороны России объявило, что с 20 июля все суда, которые следуют в украинские порты в акватории Черного моря, будут рассматриваться как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

Аналогичные меры анонсировали и в минобороны Украины с 21 июля. Из заявления следует, что суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, «могут рассматриваться Украиной как такие, что перевозят грузы военного назначения, со всеми соответствующими рисками».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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