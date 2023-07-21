Черноморский флот на учениях отработал изоляцию закрытого для судоходства района

Президент Украины Владимир Зеленский при этом заявил, что Киев планирует продолжить черноморскую инициативу без России. После этого Минобороны России объявило, что с 20 июля все суда, которые следуют в украинские порты в акватории Черного моря, будут рассматриваться как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».