В России предложили лишать гражданства по рождению за дискредитацию армии
21 июля группа сенаторов внесла в Государственную думу законопроект, которым предлагается лишать российского гражданства, приобретенного по рождению, за дезертирство или дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Это следует из думской электронной базы.
В пояснительной записке говорится, что новый федеральный закон о гражданстве, принятый в апреле 2023 г., устанавливает случаи прекращения приобретенного гражданства. В документе приводятся примеры таких ситуаций – совершение преступления, дезертирство, дискредитация ВС РФ, призывы к экстремизму. Но эти меры распространяются только на тех, кто был принят в гражданство РФ.
«Указанные случаи прекращения гражданства не распространяются на лиц, которые приобрели гражданство по рождению либо на основании признания гражданином Российской Федерации, и распространяются в том числе на лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации на основании федерального конституционного закона», – уточняется в документе.
Таким образом, законопроект предлагает распространить случаи прекращения гражданства в том числе и на лиц, которые приобрели гражданство по рождению либо на основании признания гражданином Российской Федерации. Поправки предусмотрены к ФЗ от 28 апреля 2023 года № 138-ФЭ «О гражданстве Российской Федерации».
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства при определенных ситуациях. Согласно документу, его можно будет лишиться за дискредитацию ВС РФ (ст. 280.3 УК РФ), дезертирство (ст. 338 УК РФ), призывы к введению мер ограничительного характера в отношении России и ее граждан (ст. 284.2 УК РФ), реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ), нарушение территориальной целостности России (ст. 280.2 УК РФ) и др. Закон вступает в силу 26 октября 2023 г.