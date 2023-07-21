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Политика

В России предложили лишать гражданства по рождению за дискредитацию армии

Ведомости

21 июля группа сенаторов внесла в Государственную думу законопроект, которым предлагается лишать российского гражданства, приобретенного по рождению, за дезертирство или дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Это следует из думской электронной базы.

В пояснительной записке говорится, что новый федеральный закон о гражданстве, принятый в апреле 2023 г., устанавливает случаи прекращения приобретенного гражданства. В документе приводятся примеры таких ситуаций – совершение преступления, дезертирство, дискредитация ВС РФ, призывы к экстремизму. Но эти меры распространяются только на тех, кто был принят в гражданство РФ.

«Указанные случаи прекращения гражданства не распространяются на лиц, которые приобрели гражданство по рождению либо на основании признания гражданином Российской Федерации, и распространяются в том числе на лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации на основании федерального конституционного закона», – уточняется в документе.

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Таким образом, законопроект предлагает распространить случаи прекращения гражданства в том числе и на лиц, которые приобрели гражданство по рождению либо на основании признания гражданином Российской Федерации. Поправки предусмотрены к ФЗ от 28 апреля 2023 года № 138-ФЭ «О гражданстве Российской Федерации».

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства при определенных ситуациях. Согласно документу, его можно будет лишиться за дискредитацию ВС РФ (ст. 280.3 УК РФ), дезертирство (ст. 338 УК РФ), призывы к введению мер ограничительного характера в отношении России и ее граждан (ст. 284.2 УК РФ), реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ), нарушение территориальной целостности России (ст. 280.2 УК РФ) и др. Закон вступает в силу 26 октября 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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