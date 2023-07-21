В России предложили лишать гражданства по рождению за дискредитацию армии

В пояснительной записке говорится, что новый федеральный закон о гражданстве, принятый в апреле 2023 г., устанавливает случаи прекращения приобретенного гражданства. В документе приводятся примеры таких ситуаций – совершение преступления, дезертирство, дискредитация ВС РФ, призывы к экстремизму. Но эти меры распространяются только на тех, кто был принят в гражданство РФ.