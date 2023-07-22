Глава МИД Британии перенес визит в Пекин из-за «пропажи» его китайского коллеги
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли перенес свой визит в Пекин на фоне того, что его китайский коллега Цинь Ган не появлялся в публичном пространстве несколько недель, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Как уточняет издание, Клеверли должен был посетить Китай до конца июля, но поездка была отложена. Два источника Bloomberg сообщают, что на решение перенести визит в первую очередь повлияло «исчезновение» главы МИД КНР. Еще один источник заявил, что это стало «одним из нескольких» факторов.
Пекин и Лондон рассматривают новые варианты дат визита Клеверли.
В начале июня Bloomberg сообщал, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак пытается восстановить отношения страны с Китаем. Тогда издание уточняло, что Клеверли может совершить поездку в КНР «в ближайшие месяцы». Издание Politico сообщало, что это может произойти до конца июля, позднее сам глава МИД королевства подтвердил эти планы.
В апреле газета Financial Times (FT) со ссылкой на текст предстоящего в резиденции лорда-мэра Лондона выступления Клеверли писала, что он считает ошибкой объявлять «холодную войну» Китаю. По мнению Клеверли, «ни одна значимая глобальная проблема» не может быть решена без Китая. При этом, министр отметил и расхождения королевства с КНР, – например, по поводу гражданских прав жителей Гонконга и уйгуров, а также отношения с Тайванем.