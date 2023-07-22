Глава МИД Британии перенес визит в Пекин из-за «пропажи» его китайского коллеги

В апреле газета Financial Times (FT) со ссылкой на текст предстоящего в резиденции лорда-мэра Лондона выступления Клеверли писала, что он считает ошибкой объявлять «холодную войну» Китаю. По мнению Клеверли, «ни одна значимая глобальная проблема» не может быть решена без Китая. При этом, министр отметил и расхождения королевства с КНР, – например, по поводу гражданских прав жителей Гонконга и уйгуров, а также отношения с Тайванем.