В направлении Работино силы РФ отразили атаку и ликвидировали живую силу ВСУ, танки, боевые бронированные машины и минометный расчет, а при контрбатарейной борьбе в районе Червоной Криницы уничтожили буксируемую гаубицу. В пресс-центре группировки также рассказали, что на Южнодонецком направлении «Восток» ликвидировал две разведгруппы в районе западнее Макаровки, а восточнее Урожайного был уничтожен минометный расчет. Кроме того, по данным Чехова, расчет зенитного ракетного комплекса «Оса» сбил два беспилотника «Фурия» и две «Валькирии».