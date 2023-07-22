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Российская авиация поразила места скопления ВСУ на Запорожском направлении

Ведомости

Штурмовая и армейская авиация группировки войск «Восток» поразила более десяти мест скопления живой силы и техники украинских войск на Запорожском направлении, рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.

По его данным, авиация поразила места скопления ВСУ в районах города Пятихатка Днепропетровской области, сел Работино и Приютное Запорожской области. Российские войска также сорвали попытку противника провести ротацию своих военных в районе Новодаровки, а в районе Мирного удалось ликвидировать украинскую разведывательную группу, там же огнем артиллерии был уничтожен минометный расчет, добавил Чехов.

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В направлении Работино силы РФ отразили атаку и ликвидировали живую силу ВСУ, танки, боевые бронированные машины и минометный расчет, а при контрбатарейной борьбе в районе Червоной Криницы уничтожили буксируемую гаубицу. В пресс-центре группировки также рассказали, что на Южнодонецком направлении «Восток» ликвидировал две разведгруппы в районе западнее Макаровки, а восточнее Урожайного был уничтожен минометный расчет. Кроме того, по данным Чехова, расчет зенитного ракетного комплекса «Оса» сбил два беспилотника «Фурия» и две «Валькирии».

Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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