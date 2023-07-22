Российская авиация поразила места скопления ВСУ на Запорожском направлении
Штурмовая и армейская авиация группировки войск «Восток» поразила более десяти мест скопления живой силы и техники украинских войск на Запорожском направлении, рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.
По его данным, авиация поразила места скопления ВСУ в районах города Пятихатка Днепропетровской области, сел Работино и Приютное Запорожской области. Российские войска также сорвали попытку противника провести ротацию своих военных в районе Новодаровки, а в районе Мирного удалось ликвидировать украинскую разведывательную группу, там же огнем артиллерии был уничтожен минометный расчет, добавил Чехов.
В направлении Работино силы РФ отразили атаку и ликвидировали живую силу ВСУ, танки, боевые бронированные машины и минометный расчет, а при контрбатарейной борьбе в районе Червоной Криницы уничтожили буксируемую гаубицу. В пресс-центре группировки также рассказали, что на Южнодонецком направлении «Восток» ликвидировал две разведгруппы в районе западнее Макаровки, а восточнее Урожайного был уничтожен минометный расчет. Кроме того, по данным Чехова, расчет зенитного ракетного комплекса «Оса» сбил два беспилотника «Фурия» и две «Валькирии».
Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.