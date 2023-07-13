Минобороны сообщило о ракетном ударе по складам с боеприпасами ВСУ

За прошедшие сутки украинские войска продолжили попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, отметили в МО. На донецком направлении (в районах населенных пунктов Веселое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка) российские силы отразили сразу 16 атак противника, на краснолиманском (Торское, Кармазиновка и Кузьмино) – три, а на южнодонецком (Ровнополь и Новодонецкое) – две.