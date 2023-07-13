Минобороны сообщило о ракетном ударе по складам с боеприпасами ВСУ
Российские силы нанесли в ночь на 13 июля ракетный удар по складам с боеприпасами вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается в очередной сводке Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении о ходе спецоперации.
О каких объектах идет речь, не уточняется, далее в сводке отдельно Минобороны отчиталось об уничтожении складов боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Курдюмовка и Ямполь в ДНР.
За прошедшие сутки украинские войска продолжили попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, отметили в МО. На донецком направлении (в районах населенных пунктов Веселое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка) российские силы отразили сразу 16 атак противника, на краснолиманском (Торское, Кармазиновка и Кузьмино) – три, а на южнодонецком (Ровнополь и Новодонецкое) – две.
Российские средства ПВО также за сутки перехватили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
12 июля Минобороны сообщило об отражении 30 атак ВСУ на донецком направлении – противник пытался атаковать в районах населенных пунктов Золотаревка ЛНР, а также Спорное, Клещеевка, Андреевка, Соль, Северное, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Петровское ДНР. Российские военные также отчитались о сбитом украинском вертолете Ми-24 и четырех перехваченных ракетах Storm Shadow.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ.