В Минобороны сообщили о завершении приема вооружения от ЧВК «Вагнер»

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным предприняла попытку вооруженного мятежа в России. Как ранее утверждал основатель ЧВК, до Москвы бойцам оставалось 200 км. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на столицу и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».