В Минобороны сообщили о завершении приема вооружения от ЧВК «Вагнер»
Передача вооружения, боеприпасов и техники ЧВК «Вагнер» Министерству обороны завершается в соответствии с планом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«ВС РФ в соответствии с планом завершается прием вооружения и военной техники от подразделений группы "Вагнер". Переданы более 2000 единиц техники и вооружения, в том числе сотни единиц тяжелого вооружения. <...> Также приняты более 2500 тонн различных боеприпасов и около 20 000 единиц стрелкового оружия», – сказано в сообщении.
В Минобороны также отметили, что десятки единиц техники, которую получило ведомство, ни разу не использовались в боевых условиях. Все полученное вооружение будет направлено в тыловые районы, где специалисты проведут техобслуживание и подготовку к дальнейшему использованию.
О том, что ЧВК «Вагнер» передаст действующим подразделениям ВС России технику, в Минобороны сообщили в конце июня. Тогда началась подготовка к этому процессу.
В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным предприняла попытку вооруженного мятежа в России. Как ранее утверждал основатель ЧВК, до Москвы бойцам оставалось 200 км. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на столицу и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».