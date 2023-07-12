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В Минобороны сообщили о завершении приема вооружения от ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Передача вооружения, боеприпасов и техники ЧВК «Вагнер» Министерству обороны завершается в соответствии с планом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.  

«ВС РФ в соответствии с планом завершается прием вооружения и военной техники от подразделений группы "Вагнер". Переданы более 2000 единиц техники и вооружения, в том числе сотни единиц тяжелого вооружения. <...> Также приняты более 2500 тонн различных боеприпасов и около 20 000 единиц стрелкового оружия», – сказано в сообщении.

В Минобороны также отметили, что десятки единиц техники, которую получило ведомство, ни разу не использовались в боевых условиях. Все полученное вооружение будет направлено в тыловые районы, где специалисты проведут техобслуживание и подготовку к дальнейшему использованию. 

О том, что ЧВК «Вагнер» передаст действующим подразделениям ВС России технику, в Минобороны сообщили в конце июня. Тогда началась подготовка к этому процессу.

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В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным предприняла попытку вооруженного мятежа в России. Как ранее утверждал основатель ЧВК, до Москвы бойцам оставалось 200 км. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на столицу и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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