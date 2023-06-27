В Минобороны заявили о подготовке передачи военной техники ЧВК «Вагнер»
Идет подготовка к передаче ЧВК «Вагнер» тяжелой военной техники в подразделения Вооруженных сил России, заявили в Минобороны, сообщают «РИА Новости»
«Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных Сил РФ», – сообщили в оборонном ведомстве.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по тыловым лагерям компании. В военном ведомстве обвинения опровергли. Уже утром 24 июня «Вагнер» контролировал Ростов-на-Дону, захватив все военные объекты города, после чего ЧВК начала продвижение в сторону Москвы. Позже в ФСБ России возбудили уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже.
Вечером 24 июня Пригожин сообщил об остановке движения на Москву. В Кремле сообщили, что в переговорах по разрешению ситуации с основателем ЧВК участвовал Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в результате была достигнута договоренность о том, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию.
26 июня вечером президент России Владимир Путин обратился в гражданам страны. В своем обращении глава государства поблагодарил Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации, связанной с попыткой вооруженного мятежа в России. Путин также поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм.
Глава государства подчеркнул, что вооруженный мятеж был бы подавлен в любом случае. Путин указал на присущий многим бойцам «Вагнера» патриотизм, заявив, что их использовали «в темную» против «своих братьев по оружию». Президент также поблагодарил бойцов ЧВК, которые «остановились у последней черты», заявив, что у них есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Минобороны или другими силовыми органами. Они также могут вернуться домой или уехать в Белоруссию, добавил Путин.