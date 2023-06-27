В Минобороны заявили о подготовке передачи военной техники ЧВК «Вагнер»

Глава государства подчеркнул, что вооруженный мятеж был бы подавлен в любом случае. Путин указал на присущий многим бойцам «Вагнера» патриотизм, заявив, что их использовали «в темную» против «своих братьев по оружию». Президент также поблагодарил бойцов ЧВК, которые «остановились у последней черты», заявив, что у них есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Минобороны или другими силовыми органами. Они также могут вернуться домой или уехать в Белоруссию, добавил Путин.