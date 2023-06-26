Путин поблагодарил россиян за выдержку и патриотизм
Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм, отметил, что любой шантаж и смута обречены на провал. Об этом он сказал в обращении к нации.
«Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытка устроить внутреннюю смуту обречены на провал», – сказал он.
Путин отметил, что общество, исполнительная и законодательная власть на всех уровнях проявили высочайший уровень консолидации, а общественные организации, политические партии и религиозные конфессии заняли единую позицию. «Всех объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отечества», – добавил он.
Глава государства также отметил, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. «Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то, что они пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе», – подчеркнул Путин.
Российский лидер также выразил благодарность военнослужащим, которые «встали на пути у мятежников» и сохранили верность присяге и народу. «Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагически разрушительных последствий», – подчеркнул Путин.
Благодарность была выражена и военнослужащим ЧВК «Вагнер», которые остановились «у последней черты» и не пошли «на братоубийственное кровопролитие». Сейчас у них есть возможность продолжить службу в армии России, заключив контракт с Минобороны или другим силовым ведомством, добавил президент.
Путин выступил вечером 26 июня с обращением к гражданам России.
В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа. Вечером 23 июня в Telegram-канале пресс-службы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появились сообщения об ударе по тыловым лагерям компании. В Минобороны сразу опровергли эту информацию, назвав ее провокацией. Тем же вечером ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже.
На следующий день, 24 июня, с видеообращением выступил президент России Владимир Путин, который назвал мятеж внутренним предательством и «ударом в спину» стране. В Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО), который был отменен сегодня, 26 июня. 24 июня «Вагнер» успел блокировать Ростов-на-Дону и взять под контроль военные объекты города. Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена было решено прекратить.