Путин: вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен
Вооруженный мятеж, попытка которого была предпринята в субботу, 24 июня, был бы подавлен в любом случае. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к нации. Трансляция выступления велась в Telegram-канале Кремля.
«С самого начала событий были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен», – сказал он.
В ходе своего выступления Путин указал на присущий многим бойцам «Вагнера» патриотизм, заявив, что их использовали «в темную» против «своих братьев по оружию».
«Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого потребовалось время – в том числе для того, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку. Понять, что их действия решительно отвергаются обществом и к каким трагическим последствиям для России ведет авантюра, в которую их втравили», – рассказал он.
Президент также поблагодарил бойцов ЧВК, которые «остановились у последней черты», заявив, что у них есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Минобороны или другими силовыми органами. Они также могут вернуться домой или уехать в Белоруссию, добавил Путин.
«Данное мной обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас», – добавил он.
Попытка военного мятежа ЧВК «Вагнер» была предпринята в ночь на 24 июня. Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин вечером 23 июня опубликовал сообщения об ударе по тыловым лагерям компании и обвинил в этом армию. В Минобороны назвали информацию ложной и описали ее как провокацию. Уже утром «Вагнер» контролировал Ростов-на-Дону, захватив все военные объекты города, после чего ЧВК начала продвижение в сторону Москвы. Позже в ФСБ России возбудили уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже.
Вечером 24 июня Пригожин сообщил об остановке движения на Москву. В Кремле сообщили, что в переговорах по разрешению ситуации с основателем ЧВК участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко (в своем вечернем выступлении Путин поблагодарил его за внесенный вклад в урегулирование ситуации). Песков также заявил, что в результате была достигнута договоренность о том, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию.