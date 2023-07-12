Бойцов ЧВК «Вагнер» могут привлечь к подготовке белорусского спецназа
Представителей ЧВК «Вагнер» могут привлечь к подготовке отрядов спецназа МВД Белоруссии. Об этом сообщил замминистра внутренних дел – командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков.
«Сегодня у нас идут переговоры с представителями ЧВК "Вагнер", которые вместе с нами будут заниматься боеподготовкой, передавать свой бесценный боевой опыт», – сказал он (цит. по «БелТА»).
11 июля Минобороны Белоруссии сообщило о намерении обменяться опытом с подразделениями ЧВК «Вагнер» после их прибытия в республику. «Особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными силами Республики Беларусь», — сообщили в ведомстве.
27 июня Лукашенко рассказывал, что Евгений Пригожин прибыл в Белоруссию. Тогда же президент объяснил, в чем видит пользу от размещения ЧВК «Вагнер» на территории страны. «Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое – нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять», – уточнял Лукашенко.
В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным предприняла попытку вооруженного мятежа в России. Как ранее утверждал основатель ЧВК, до Москвы бойцам оставалось 200 км. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на столицу и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».