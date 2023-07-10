Владимир Путин встречался с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер»Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Владимир Путин 29 июня в Кремле встречался с командирами и руководством ЧВК «Вагнер», в том числе с Евгением Пригожиным. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Судя по тому количеству вопросов, которые я получил от вас, очевидно вы меня будете спрашивать про публикацию Liberation относительно встречи в Кремле. Действительно, президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек, всех командиров отрядов и руководство компании [ЧВК "Вагнер"], включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня, длилась она почти три часа. Подробности ее неизвестны», – сказал Песков.
Он сказал, что «президент дал оценку деятельности компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событиям 24 июня». «Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства, и дальнейшего боевого применения. Сами командиры изложили свою версию произошедшего. Они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего. И также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину», – сказал Песков. Какие-то другие подробности он открывать отказался. На вопрос о том, принимали ли во встрече участие представители Минобороны, Песков не ответил.
Газета Libération со ссылкой на источники в западной разведке сообщила, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин якобы находится в Москве с 1 июля. По данным издания, вместе с командирами ЧВК он был приглашен в Кремль, где должен был встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, главой Росгвардии Виктором Золотовым и директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным.
В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным предприняла попытку вооруженного мятежа в России. Как ранее утверждал основатель ЧВК, до Москвы бойцам оставалось 200 км. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на столицу и вернуться в тыловые лагеря ЧВК.
Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации, ключевую роль в которых сыграл Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».
27 июня ФСБ прекратила уголовное дело по факту вооруженного мятежа, поскольку его участники прекратили противоправные действия.
В тот же день Лукашенко заявил, что Пригожин прибыл в Белоруссию, однако уже 6 июля он уточнил, что основатель «Вагнера» находится не в республике, а в РФ. «Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал», – не исключил белорусский лидер поездку Пригожина в столицу России.
В Кремле подчеркнули, что не следят за перемещениями Пригожина, и не стали отвечать на вопрос, является ли отсутствие основателя ЧВК в республике нарушением условий соглашения о прекращении мятежа.