Владимир Путин встречался с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер»

Он сказал, что «президент дал оценку деятельности компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событиям 24 июня». «Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства, и дальнейшего боевого применения. Сами командиры изложили свою версию произошедшего. Они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего. И также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину», – сказал Песков. Какие-то другие подробности он открывать отказался. На вопрос о том, принимали ли во встрече участие представители Минобороны, Песков не ответил.