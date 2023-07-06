В Кремле заявили, что не следят за перемещениями Пригожина
У Кремля нет ни возможности, ни желания следить за перемещениями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На брифинге журналисты спросили его, где сейчас находится Пригожин и следит ли Москва за его перемещениями.
«Нет, мы не следим за его перемещениями. Не имеем ни возможности, ни желания этого делать», – ответил Песков.
Представитель Кремля также подтвердил планы провести встречу президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, отметив, что точной даты пока нет. Подтвердить слова Лукашенко о том, что на встрече будет обсуждаться «Вагнер», Песков не смог, отметив, что пока не знает, какая будет повестка дня этих контактов.
Журналисты также попросили прокомментировать заявление белорусского президента о том, что «Вагнер» и Пригожин могут и не прибыть в Белоруссию, поскольку это зависит от решений руководства России.
«Я оставлю это без комментариев. Верну вас тогда в 24 июня. Вы помните и достаточно обстоятельный рассказ Александра Григорьевича, мы тоже делали заявления. Вот это все сохраняет свою актуальность. Чего-то нового мне пока нечего добавить по этой теме», – ответил Песков.
На вопрос, не является ли в этом случае неуход Пригожина в Белоруссию нарушением условий соглашения о прекращении мятежа, Песков отказался отвечать.
Ранее сегодня Лукашенко рассказал, что Пригожин сейчас находится не в Белоруссии. «Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал», – рассказал президент. Также Лукашенко прокомментировал и местонахождение бойцов ЧВК: «Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях. В постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление».
27 июня Лукашенко рассказывал, что Пригожин прибыл в Белоруссию. Тогда же президент объяснил, в чем видит пользу от размещения ЧВК «Вагнер» на территории страны. «Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое – нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять», – уточнял Лукашенко.
24 июня Лукашенко участвовал в переговорах с Пригожиным, который предпринял попытку военного мятежа в России. По итогам переговоров вечером того же дня стало известно, что бойцы и техника ЧВК вернутся в тыловые лагеря, уголовное дело в отношении Пригожина прекратят, а сам он «уйдет в Белоруссию».