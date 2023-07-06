В Кремле заявили, что не следят за перемещениями Пригожина

Ранее сегодня Лукашенко рассказал, что Пригожин сейчас находится не в Белоруссии. «Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал», – рассказал президент. Также Лукашенко прокомментировал и местонахождение бойцов ЧВК: «Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях. В постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление».