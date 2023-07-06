Лукашенко допустил участие ЧВК «Вагнер» в обороне Белоруссии

«Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно. И их опыт будет востребован», – заявил Лукашенко (цитата по «БелТА»). Он подчеркнул, что не видит рисков от размещения ЧВК на территории страны.