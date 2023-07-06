Лукашенко допустил участие ЧВК «Вагнер» в обороне Белоруссии
ЧВК «Вагнер» могут задействовать для обороны Белоруссии, если это потребуется. Об этом журналистам рассказал президент республики Александр Лукашенко.
«Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно. И их опыт будет востребован», – заявил Лукашенко (цитата по «БелТА»). Он подчеркнул, что не видит рисков от размещения ЧВК на территории страны.
Лукашенко также рассказал, что основатель ЧВК Евгений Пригожин сейчас находится не в Белоруссии. «Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал», – рассказал президент. Также Лукашенко прокомментировал и местонахождение бойцов ЧВК: «Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях. В постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление».
27 июня Лукашенко рассказывал, что Пригожин прибыл в Белоруссию. Тогда же президент объяснил, в чем видит пользу от размещения ЧВК «Вагнер» на территории страны. «Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое – нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять», – уточнял Лукашенко.
24 июня Лукашенко участвовал в переговорах с Пригожиным, который предпринял попытку военного мятежа в России. По итогам переговоров вечером того же дня стало известно, что бойцы и техника ЧВК вернутся в тыловые лагеря, уголовное дело в отношении Пригожина прекратят, а сам он «уйдет в Белоруссию».