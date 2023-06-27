Лукашенко рассказал о прибытии Пригожина в Белоруссию

«Да, действительно, он сегодня в Белоруссии. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев. – Прим. ред.) счет», – заявил Лукашенко (цитата по «БелТА»). Он отметил, что гарантии безопасности, которые пообещал российский президент Владимир Путин Пригожину, были предоставлены.