Лукашенко рассказал о прибытии Пригожина в Белоруссию
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится в Белоруссии. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.
«Да, действительно, он сегодня в Белоруссии. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев. – Прим. ред.) счет», – заявил Лукашенко (цитата по «БелТА»). Он отметил, что гарантии безопасности, которые пообещал российский президент Владимир Путин Пригожину, были предоставлены.
Лукашенко пояснил, что министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что ему в армии не помешало бы такое, как ЧВК «Вагнер», подразделение. «Я согласен. Разговаривай с ними», – сообщил белорусский лидер.
На встрече с Хрениным Лукашенко объяснил, чем «Вагнер» будет полезен Белоруссии. По его словам, страна будет использовать боевой опыт ЧВК. При этом Лукашенко призвал не бояться отрядов ЧВК, так как Минск «держит ухо востро».
24 июня Лукашенко участвовал в переговорах с Пригожиным, который предпринял попытку военного мятежа, взял под контроль Ростов-на-Дону и заявил о планах двигаться в сторону Москвы. Перед этим он обвинил Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В российском военном ведомстве информацию об ударах назвали провокацией.
Вечером 24 июня по итогам переговоров стало известно, что «Вагнер» вернется в тыловые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина о военном мятеже будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.