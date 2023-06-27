Лукашенко объяснил, чем «Вагнер» будет полезен Белоруссии
Белоруссия планирует перенять опыт ЧВК «Вагнер» в сфере оборонительных и наступательных военных действий. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Виктором Хрениным.
Лукашенко обратил внимание, что сейчас много «разговоров и болтовни» о «Вагнере» и люди не понимают, что власти Белоруссии прагматично подходят к этому вопросу и планируют использовать боевой опыт ЧВК.
«Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое – нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять», – добавил президент.
При этом Лукашенко призвал не бояться отрядов ЧВК. «Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим», – заявил белорусский лидер.
24 июня Лукашенко участвовал в переговорах с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который предпринял попытку военного мятежа, взял под контроль Ростов-на-Дону и заявил о планах двигаться в сторону Москвы. Перед этим он обвинил Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В российском военном ведомстве информацию об ударах назвали провокацией.
Вечером 24 июня по итогам переговоров стало известно, что возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина о военном мятеже будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».