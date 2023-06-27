Газета
Политика

Лукашенко объяснил, чем «Вагнер» будет полезен Белоруссии

Ведомости

Белоруссия планирует перенять опыт ЧВК «Вагнер» в сфере оборонительных и наступательных военных действий. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Виктором Хрениным.

Лукашенко обратил внимание, что сейчас много «разговоров и болтовни» о «Вагнере» и люди не понимают, что власти Белоруссии прагматично подходят к этому вопросу и планируют использовать боевой опыт ЧВК.

«Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое – нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять», – добавил президент.

При этом Лукашенко призвал не бояться отрядов ЧВК. «Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим», – заявил белорусский лидер.

Ранее по теме: Что сказал Лукашенко о военном мятеже в России. Главное

24 июня Лукашенко участвовал в переговорах с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который предпринял попытку военного мятежа, взял под контроль Ростов-на-Дону и заявил о планах двигаться в сторону Москвы. Перед этим он обвинил Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В российском военном ведомстве информацию об ударах назвали провокацией.

Вечером 24 июня по итогам переговоров стало известно, что возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина о военном мятеже будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных