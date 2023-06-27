Что сказал Лукашенко о военном мятеже в России. Главное

Что сказал Лукашенко о военном мятеже в России. ГлавноеОн призвал «не искать героев» в этой ситуации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил 27 июня с обращением во время вручения генеральских погон высшему офицерскому составу страны во Дворце Независимости. Его речь была посвящена ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» в России, ее влиянию на Белоруссию и угрозе мировой безопасности на фоне глобального кризиса. «Ведомости» приводят ключевые цитаты.
О попытке военного мятежа
Лукашенко отметил, что ему необходимо «внести ясность» на фоне появления «вбросов и инсинуаций». «Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. <...> Учитывая роль Беларуси в разрешении этой ситуации, должен в этом кругу сказать несколько слов о том, что случилось, и пояснить нашу позицию и принятые решения», – сказал он (цитаты по Telegram-каналу «Пул Первого»).
Президент рассказал, что когда ему стало известно о начавшемся в России вооруженном мятеже, он отдал распоряжение привести армию в боевую готовность. «Армия в течение полудня, все Вооруженные силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность», – сказал он.
Глава Белоруссии также поделился тем, как оценивает свою роль в процессе мирного урегулирования ситуации в России. «Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев»,- подчеркнул он.
Лукашенко добавил, что если рухнет Россия, «мы останемся под обломками, все погибнем». По его мнению, если бы кризисная ситуация в России продолжала развиваться, то «на Западе мгновенно этим бы воспользовались».
О кризисе мировой безопасности
Президент Беларуси также напомнил и об угрозе глобального кризиса. «Угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня.<…> Сегодня мы отчетливо видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран – членов альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ. Демонстрация за демонстрацией – демонстрация силы», отметил он.
Президент сообщил, что коллективный Запад пытается ввести в заблуждение относительно своих реальных планов и намерений, а попытки России и Белоруссии начать мирные переговоры там называют «дипломатической имитацией».
Также, по его словам, органы пограничной службы страны практически ежедневно фиксируют различные провокации на государственной границе: «от подбрасывания трупов до преднамеренных залетов беспилотников» на территорию Белоруссии.
«Одновременно продолжается возведение стен и заграждений на границе, ее фортификационное оборудование, минирование с украинской стороны», – добавил Лукашенко.
Также он отметил возросшую активность белорусской оппозиции за рубежом на фоне попытки мятежа в России.
«<…> И беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. 250 миллионов надо же получить. Только там они поделят, а эти наши безумцы, которых еще несколько тут осталось, не вычистили мы, – они же ничего не получат. Опять пушечным мясом будут», – сказал Лукашенко.
«Наше поколение» проходит «сквозь испытание на прочность», заявил президент. По его словам, этому поколению «выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов». «Это означает только одно – мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять с Запада. Как видите, история повторяется», – подчеркнул Лукашенко.
Важно подчеркнуть сплоченность рядов и преданность Отечеству, считает он. «А наше Отечество – от Бреста до Владивостока. Это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. Два государства, но Отечество у нас общее», – сказал президент Белоруссии. По его словам, белорусы умеют защищать свою землю, они будут «сильнее любых вызовов».
Бойцы «Вагнера» 24 июня взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировали город. Из зоны спецоперации «Вагнер» во главе с его основателем Евгением Пригожиным двинулись в сторону Москвы. Пригожин перед этим обвинил Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В Минобороны его заявления назвали провокацией.
Вечером 24 июня после переговоров с Лукашенко Пригожин сообщил, что принял решение остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. По его словам, «Вагнер» не дошел 200 км до Москвы.
Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в результате переговоров была достигнута договоренность, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». Он объяснил прекращение уголовного дела «волей президента к тому, чтобы не допустить развития событий по худшему сценарию».