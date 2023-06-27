Что сказал Лукашенко о военном мятеже в России. Главное

Глава Белоруссии также поделился тем, как оценивает свою роль в процессе мирного урегулирования ситуации в России. «Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев»,- подчеркнул он.