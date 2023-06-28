Владимир Путин рассказал, что это было

Владимир Путин рассказал, что это былоМятеж, предательство и, может обнаружиться, покушение на кражу
Владимир Путин никогда не выступал с обращениями к россиянам по одной теме с такой интенсивностью, как в последние дни. После начала боевых действий на Украине президент, конечно, использовал этот жанр, но не часто: 24 февраля (старт военной спецоперации) и 21 сентября 2022 г. (частичная мобилизация). До этого поводы также были вполне себе плановые: выборы, Новый год и коронавирус. Кажется, пандемия и открыла практику «тематических» выступлений президента по ТВ.
Публичная реакция на начавшийся в ночь на 24 июня поход основателя «Вагнера» с мест дислокации на Москву была, можно сказать, молниеносной. И наблюдателям, и участникам административной системы, да и бойцам ЧВК надо было что-то сказать. А адресаты явно ждали послания. В итоге первое выступление Путина, к примеру, посмотрело рекордное количество телезрителей – 8 млн человек (по данным Mediascope).
Его показывали по ТВ уже наутро после начала вооруженного мятежа (тогда вагнеровцы заняли Ростов-на-Дону и пошли дальше, в сторону Москвы). А Путин обвинил мятежников в «ударе в спину», в предательстве. И в том, что они «толкают страну к анархии и братоубийству», сравнив сложившуюся ситуацию с началом гражданской войны.
В тот момент опасной была, как пояснял позже белорусский президент Александр Лукашенко, не сама ситуация с мятежом, а «ее последствия» (см. статью на стр. 10). Особенно если будет принято решение «мочить» идущие к столице силы. Лукашенко тут, можно считать, дополнил Путина. Если бы последний решил «мочить» мятежников, то это и был бы признак той самой гражданской войны.
А кровопролития внутри России, как заметил давно работающий на госслужбе собеседник, Путин сейчас бы не допустил. Этим бы воспользовались многие. И этого не случилось. Вечером 24 июня наступила развязка: Лукашенко, а затем и Кремль сообщили, что есть договоренность – ЧВК отступит в свои донбасские лагеря, бойцы получат прощение и смогут служить в Минобороны, а Пригожин переберется в Белоруссию.
В итоге после первого выступления Путина долго оставалась некоторая недосказанность. Что будет дальше?
Во-первых, было не совсем ясно, что будет с «Вагнером»: по словам Пригожина, в нем числилось около 25 000 человек, а участвовало в мятеже, по некоторым оценкам, около 5000.
Во-вторых, в воздухе повис вопрос, будут ли сделаны немедленные кадровые выводы на высшем уровне после того, как вооруженные люди на бронетехнике проехали маршем к центру России.
В-третьих, сразу после начала мятежа Национальный антитеррористический комитет объявил об открытии уголовного дела по ст. 279 против самого Пригожина. Возникла интрига: уже вечером 24 числа дело Кремль обещал закрыть.
От недосказанности постепенно избавлялись.
Поздно вечером 26 июня Кремль объявил о выступлении президента по центральному ТВ. Это было не просто обращение к нации, а 10-минутная речь благодарности за то, что она не дрогнула и проявила консолидацию перед лицом врага (на этот раз, можно сказать, внутреннего, а не внешнего).
«Твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, фактически все российское общество. Всех объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отечества», – говорил Путин.
По его словам, меры для нейтрализации возникшей угрозы были предприняты сразу и мятеж был бы подавлен, отметил Путин. И организаторы мятежа, «несмотря на утерю адекватности», не могли этого не понимать.
Но они, «предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление»: «Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих».
А именно этого добиваются, как известно, и в Киеве, и их покровители, не мог не напомнить президент, – чтобы Россия захлебнулась в междоусобице.
Но бойцов «Вагнера» попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего, отметил Путин. В основном же они «тоже патриоты России», и они доказали верность в бою.
Поэтому они могут продолжить службу, заключив контракт с Минобороны или другими силовыми структурами либо вернувшись к своим родным и близким. Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию, сказал президент: «Данное мною обещание будет исполнено». То есть вагнеровцы фактически были помилованы с учетом того, что их части будут распущены.
Но Кремль продолжал держать в напряжении. Потому что сразу после этого – второго – обращения оповестил о совещании Путина с силовиками (занимающие «гражданские» должности постоянные члены Совбеза там не присутствовали, кроме главы администрации президента Антона Вайно).
Уже практически в полночь Путин на камеры вновь благодарил за работу собравшихся (а там были Игорь Краснов, Николай Патрушев, Владимир Колокольцев, Сергей Шойгу, Александр Бортников, Виктор Золотов, Дмитрий Кочнев, Александр Бастрыкин). Предложил поговорить о новых задачах: а раз будут новые задачи, то говорить о кадровых решениях на высоком уровне сейчас рано, полагают источники «Ведомостей». К тому же это не в стиле президента. Хотя проверки всех обстоятельств случившегося идут.
При этом директор Росгвардии Золотов заявил, что получит тяжелое вооружение, в том числе дальнобойное, и танки – что однозначно усилит его и, вероятно, позволит превратить ведомство в альтернативный центр военной силы на том направлении, где работала ЧВК Пригожина (см. материал на стр. 2). А для бывших «вагнеровцев», которые не захотят заключить контракты с Минобороны, Росгвардия может оказаться подходящим местом службы.
На другие вопросы ответы появились чуть позже.
Сначала Кремль объявил (чем снова заинтриговал), что Путин возле Кремля выступит перед подразделениями Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО, обеспечившими порядок и законность во время мятежа. Хотя место, где проходила церемония (Соборная площадь Кремля), использовалось для парадных мероприятий – к примеру, парада президентского полка в честь инаугурации Путина, в нынешнем мероприятии было что-то новое. Не совсем парадное – возможно, потому, что не такое театральное.
И это вновь было мероприятие, в котором Путин благодарил. Собравшиеся (и их сослуживцы) «встали на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос», пояснил он в короткой речи. «Уберегли Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», – отметил президент.
Благодаря слаженной работе частей Минобороны, Росгвардии, МВД, спецслужб не пришлось снимать боевые подразделения с зоны военной спецоперации. «В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи – летчики, – вспомнил Путин, объявляя минуту молчания (о жертвах он вспомнил и накануне). – Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг».
Позже он сказал, что будет сделано все, чтобы поддержать семьи погибших.
Но в целом же быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь «крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения», отметил президент. После чего вновь поблагодарил – личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб.
Благодарил он бойцов и на встрече с военнослужащими Минобороны, спустя пару часов.
«Особую роль в этом [подавлении мятежа], безусловно, сыграли вы – вы и ваши товарищи. И за это вам особые слова благодарности. Я хочу, чтобы мы все поняли, что происходило и что бы было, если бы вы не сделали то, что вы сделали, и не исполнили бы своего воинского долга, и не проявили бы верности присяге и русскому, российскому народу», – говорил президент.
8 млн человек
Такое количество телезрителей посмотрело первое выступление Путина (по данным Mediascope)
Он снова вспомнил, что после мятежей бывает хаос и гражданская война. «Вот что вы предотвратили. Вот в чем была ваша роль», – хвалил Путин военных. Хотя всем пришлось работать в сложных условиях, чтобы избежать потерь среди мирного населения.
И уже объяснив до этого, что у бойцов «Вагнера» есть возможность продолжить службу или заняться мирной жизнью в Белоруссии, Путин поставил точку на имидже этого формирования. «Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством – из Минбороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу», – сказал он (а это объясняет, почему действия Пригожина стали «ударом в спину»).
Путин оперировал точными цифрами. В частности, только с мая 2022 г. по май 2023 г. на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило ЧВК 86,262 млрд руб. Из них денежное содержание – 70,384 млрд руб., стимулирующие выплаты – 15,877 млрд руб. Страховые выплаты – 110,179 млрд руб.
Но несмотря на дотации, подчеркнул президент, «Конкорд», фирма Пригожина, заработал на поставках продуктов питания и оказании услуг по питанию в армию 80 млрд руб. Поскольку содержание полностью взяло на себя государство, то компания и заработала 80 млрд руб., сказал Путин. (Есть версия, что отказ военного ведомства от части контрактов и подтолкнул к конфликту с руководством Минобороны.)
«Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше, но, безусловно, мы будем, конечно, с этим со всем разбираться», – отметил он.
Уголовное дело против самого Пригожина по ст. 279 УК о вооруженном мятеже 27 июня было прекращено. О возбуждении других дел (в том числе против «вагнеровцев») еще не сообщалось.
Но если надежды Путина на честность бизнесмена Пригожина не оправдаются, то это уже будет совсем другое дело, вероятно вновь уголовное.