Владимир Путин рассказал, что это было

«Особую роль в этом [подавлении мятежа], безусловно, сыграли вы – вы и ваши товарищи. И за это вам особые слова благодарности. Я хочу, чтобы мы все поняли, что происходило и что бы было, если бы вы не сделали то, что вы сделали, и не исполнили бы своего воинского долга, и не проявили бы верности присяге и русскому, российскому народу», – говорил президент.