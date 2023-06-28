Почему Лукашенко рассказал о подробностях прекращения мятежа в России

Почему Лукашенко рассказал о подробностях прекращения мятежа в РоссииПрезидент Белоруссии хочет выглядеть бенефициаром произошедших событий, считают эксперты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил 27 июня с обращением во время вручения генеральских погон высшему офицерскому составу страны во Дворце независимости. Его речь была посвящена ситуации вокруг ЧВК «Вагнер». Кроме того, Лукашенко поделился подробностями переговоров с Евгением Пригожиным.
23 июня основатель «Вагнера» обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В Минобороны позднее эти обвинения опровергли. После этого бойцы «Вагнера» выдвинулись из зоны спецоперации в сторону Москвы и Ростова-на-Дону. 24 июня ЧВК взяла под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировала город.
Президент России Владимир Путин назвал происходящее «отступничеством от своего народа», «ударом в спину» стране и «внутренним предательством». Вечером 24 июня по итогам переговоров, где посредником выступал президент Белоруссии, Пригожин заявил о приказе ЧВК остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал тогда, что в результате переговоров была достигнута договоренность: уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». 27 июня представитель ФСБ подтвердил прекращение дела, так как «мятежники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления».
«Российские военные фактически остановили гражданскую войну», – сказал Путин 27 июня, выступая перед сотрудниками силовых ведомств, которые обеспечивали порядок во время вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Он поблагодарил Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.
О попытке военного мятежа
По словам Лукашенко, он решил «внести ясность» на фоне появления «вбросов и инсинуаций». «Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу», – сообщил глава Белоруссии.
Важно подчеркнуть сплоченность рядов и преданность Отечеству, заявил Лукашенко: «А наше Отечество – от Бреста до Владивостока. Это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. Два государства, но Отечество у нас общее».
Когда ему стало известно о начавшемся в России вооруженном мятеже, он отдал распоряжение привести армию в боевую готовность. «Армия в течение полудня, все вооруженные силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность», – отметил белорусский президент. И рассказал, как оценивает свою роль в процессе мирного урегулирования ситуации в России: «Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев».
Лукашенко добавил, что, «если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем». По его мнению, если бы кризисная ситуация в России продолжала развиваться, то «на Западе мгновенно этим бы воспользовались».
Как он убедил Пригожина
Лукашенко подчеркнул, что значительную роль в организации переговоров сыграли заместитель министра обороны, бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и директор ФСБ Александр Бортников, которые первыми попытались договориться с Пригожиным. Евкуров, по словам главы Белоруссии, помог и ему связаться с Пригожиным.
«В 11.00 [24 июня] он [Пригожин] мгновенно снял трубку. То есть Евкуров его позвал, отдал ему телефон: «Вот, президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?» – «С Александром Григорьевичем буду». <...> Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных – я потом уже проанализировал – было в 10 раз больше, чем нормальной лексики», – сказал Лукашенко (цитаты по Telegram-каналу «Пул Первого»).
Он отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» находились в подавленном настроении из-за больших потерь на фронте. «Ребята только с фронта. Они видели тысячи своих погибших ребят. Ребята очень обижены, особенно командиры», – рассказал белорусский президент. По его словам, переговоры долго не приводили ни к какому результату. «Долго я его убеждал. И в конце сказал: «Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И как в 41-м – ты же книжки читаешь, образованный, умный человек, – мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России». Лукашенко убежден, что последствия военного мятежа на территории России неизбежно коснулись бы и Белоруссии.
На обещание Пригожина идти на Москву в поисках справедливости Лукашенко ответил, что его «на полпути как клопа раздавят». По словам главы Белоруссии, он заявил, что требования основателя «Вагнера» об отставке министра обороны Сергея Шойгу выполнены не будут.
Также Лукашенко отметил, что «знает работу Шойгу» и считает, что его «порой незаслуженно критикуют».
Лукашенко подтвердил, что Пригожин находится на территории Белоруссии: «Да, действительно он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их [ЧВК «Вагнер»] счет».
Во избежание кривотолков
Лидер Белоруссии прокомментировал сообщения в иностранной прессе о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» якобы будут привлечены к охране ядерного вооружения, передаваемого Россией Белоруссии. По его словам, они не будут этим заниматься, так как «большая часть завезена» в Белоруссию.
Документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики, были подписаны 25 мая 2023 г. министрами обороны России и Белоруссии Сергеем Шойгу и Виктором Хрениным. В качестве причин такого решения Шойгу назвал активность совместных ядерных миссий НАТО.
9 июня Путин рассказал, что размещение российского нестратегического ядерного оружия в Белоруссии начнется после 7–8 июля, когда закончится подготовка соответствующих сооружений.
Лукашенко использует новые события для подтверждения транслируемой им картины мира – роли Белоруссии, России и стран Запада в ней и, самое главное, собственного статуса, отмечает политолог Михаил Виноградов. Белорусский лидер хочет присутствовать в повестке и продолжать выглядеть бенефициаром произошедших событий – это мотив его выступления и участия в «миротворческой» повестке, говорит эксперт.
По его словам, с одной стороны, Лукашенко показывает алармизм и свою роль как модератора, с другой – транслирует тезис о том, что, «если бы было что-то страшное, я бы всех спас».
Чем заняться ЧВК в Белоруссии
Военный эксперт Юрий Кнутов отмечает, что в Белоруссии есть только срочная военная служба и нет частных военных компаний, в то время как существует реальная угроза иностранной интервенции со стороны как Польши, так и Украины. «В этих условиях Лукашенко нужна серьезная, боеспособная, хорошо организованная структура, которая в кризисных условиях могла бы обеспечить его безопасность и безопасность государства», – сказал Кнутов.
Политолог Евгений Минченко видит в выступлении Лукашенко иной взгляд на проблему «Вагнера», отличающийся от представленного официальной российской властью. «Фактически Лукашенко говорит, что фундаментальная причина того, что дело дошло до попытки военного переворота», – говорит политолог.
Лукашенко, по словам доцента факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, озабочен только одним – своей властью, попытки удержания которой толкают его к участию в российской политике. С одной стороны, у белорусского президента проблемы «на внутреннем рынке», огромная часть населения покинула страну, в обществе нет единства и необходимо удерживать и поднимать свой авторитет, говорит он. «С другой стороны, Лукашенко очень хотел бы повысить свой рейтинг в России, – отметил Суздальцев. – И сейчас в медиа Белоруссии его позиционируют как спасителя России». По мнению эксперта, в Москве услышали «эти мотивы» и лишь корректно благодарят «за вклад в решение проблемы».
Лукашенко убежден, что именно он должен вести переговоры между Киевом и Москвой, и пытается закрепить свое место за столом переговоров, уверен Суздальцев. «Он всеми силами пытается добиться для себя легитимации шестого президентского срока и на международной арене, а пока даже среди государств ШОС его признают далеко не все», – отметил собеседник «Ведомостей».
«С учетом экстраординарности недавних событий российскому обществу необходимы были детали переговоров», – считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Судя по сказанному Лукашенко, Россия для него не просто ближайший союзник, стоит говорить о «гораздо более глубокой связи» двух стран, подчеркнул эксперт. События последних дней стали серьезным стресс-тестом, но одновременно они же показали глубину и российско-белорусского союза, резюмировал Офицеров-Бельский.