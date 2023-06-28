Почему Лукашенко рассказал о подробностях прекращения мятежа в России

Когда ему стало известно о начавшемся в России вооруженном мятеже, он отдал распоряжение привести армию в боевую готовность. «Армия в течение полудня, все вооруженные силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность», – отметил белорусский президент. И рассказал, как оценивает свою роль в процессе мирного урегулирования ситуации в России: «Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев».