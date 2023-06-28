Виктор Золотов анонсировал получение Росгвардией тяжелых вооружений

Военный эксперт, редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев сомневается в том, что усиленные части стоит создавать где-то, помимо юрисдикции Министерства обороны, в том числе это, по его словам, касается и «Ахмата». Он допускает, что структура Росгвардии вполне может органично «поглотить», интегрировать в свою структуру и содержать тяжелые вооружения и оснащенные ими подразделения. Появление танков и другой подобной техники, конечно, усилит самодостаточность Росгвардии и, будь они у нее, она бы чувствовала себя в событиях 23–24 июня «гораздо уверенней», а после последних событий для этого «наступил удачный момент». Но в первую очередь усиление службы тяжелым вооружением – выражение доверия службе со стороны высшего военно-политического руководства страны, заключает Корнев.