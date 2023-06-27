Путин заявил, что военным удалось остановить гражданскую войну

Путин заявил, что военным удалось остановить гражданскую войнуПрезидент поблагодарил их «за отвагу, доблесть и верность народу России»
Президент России Владимир Путин выступил на Соборной площади Московского Кремля перед военными и правоохранителями, которые обеспечивали порядок во время вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня.
На мероприятии собрались, как отметил сам президент, военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России, сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые в «трудный час» встали «на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос».
«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге. Проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее», – сказал Путин в обращении к силовикам.
Президент отметил, что части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и спецслужб во время событий 24 июня обеспечили надежную работу «важнейших центров управления», стратегических объектов, а также безопасность приграничных регионов. «Прочность тыла наших Вооруженных сил, всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте», – добавил он, подчеркнув, что для урегулирования ситуации не пришлось снимать части с передовой.
В ходе своего выступления Путин также сообщил, что в ходе событий 24 июня погибли российские летчики (число погибших президент не назвал). «Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», – сказал глава государства, предложив почтить их память минутой молчания.
Люди, втянутые в мятеж, увидели, подчеркнул Путин, что «армия, народ не с ними». Быстрое развертывание силовых подразделений позволило быстро пресечь «крайне опасное развитие обстановки в стране» и не допустить жертв среди гражданских.
В завершение своей речи глава государства поблагодарил личный состав ВС России, правоохранительных органов и спецслужб за службу, отвагу, доблесть и верность народу России.
Вечером 26 июня Путин обратился к нации, поблагодарив россиян за «выдержку, сплоченность и патриотизм». По словам Путина, гражданская солидарность показала, что «любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал». Президент подчеркнул, что в поддержку конституционного порядка выступили общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, «фактически все российское общество».
Президент подчеркнул в своем обращении, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, а поскольку подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» тоже являются патриотами, то с самого начала событий по прямому поручению президента «предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови».
Попытка военного мятежа ЧВК «Вагнер» была предпринята в ночь на 24 июня. Пригожин вечером 23 июня опубликовал сообщения об ударе по тыловым лагерям компании и обвинил в этом армию. В Минобороны назвали информацию ложной и описали ее как провокацию. Уже утром «Вагнер» контролировал Ростов-на-Дону, захватив все военные объекты города, после чего ЧВК начала продвижение в сторону Москвы. Позже в ФСБ России возбудили уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже.
Вечером 24 июня Пригожин сообщил об остановке движения на Москву. В Кремле сообщили, что в переговорах по разрешению ситуации с основателем ЧВК участвовал Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в результате была достигнута договоренность о том, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию.