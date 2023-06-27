Газета
Политика

Путин заявил, что военным удалось остановить гражданскую войну

Президент поблагодарил их «за отвагу, доблесть и верность народу России»
Денис Куренев
Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выступил на Соборной площади Московского Кремля перед военными и правоохранителями, которые обеспечивали порядок во время вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня.

На мероприятии собрались, как отметил сам президент, военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России, сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые в «трудный час» встали «на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос».

«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге. Проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее», – сказал Путин в обращении к силовикам.

Президент отметил, что части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и спецслужб во время событий 24 июня обеспечили надежную работу «важнейших центров управления», стратегических объектов, а также безопасность приграничных регионов. «Прочность тыла наших Вооруженных сил, всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте», – добавил он, подчеркнув, что для урегулирования ситуации не пришлось снимать части с передовой.

В ходе своего выступления Путин также сообщил, что в ходе событий 24 июня погибли российские летчики (число погибших президент не назвал). «Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», – сказал глава государства, предложив почтить их память минутой молчания.

Ранее по теме: Что сказал Лукашенко о военном мятеже в России. Главное

Люди, втянутые в мятеж, увидели, подчеркнул Путин, что «армия, народ не с ними». Быстрое развертывание силовых подразделений позволило быстро пресечь «крайне опасное развитие обстановки в стране» и не допустить жертв среди гражданских.

В завершение своей речи глава государства поблагодарил личный состав ВС России, правоохранительных органов и спецслужб за службу, отвагу, доблесть и верность народу России.

Вечером 26 июня Путин обратился к нации, поблагодарив россиян за «выдержку, сплоченность и патриотизм». По словам Путина, гражданская солидарность показала, что «любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал». Президент подчеркнул, что в поддержку конституционного порядка выступили общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, «фактически все российское общество».

Ранее по теме: Что сказал Путин в обращении по итогам военного мятежа

Президент подчеркнул в своем обращении, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, а поскольку подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» тоже являются патриотами, то с самого начала событий по прямому поручению президента «предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови».

Попытка военного мятежа ЧВК «Вагнер» была предпринята в ночь на 24 июня. Пригожин вечером 23 июня опубликовал сообщения об ударе по тыловым лагерям компании и обвинил в этом армию. В Минобороны назвали информацию ложной и описали ее как провокацию. Уже утром «Вагнер» контролировал Ростов-на-Дону, захватив все военные объекты города, после чего ЧВК начала продвижение в сторону Москвы. Позже в ФСБ России возбудили уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже.

Вечером 24 июня Пригожин сообщил об остановке движения на Москву. В Кремле сообщили, что в переговорах по разрешению ситуации с основателем ЧВК участвовал Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в результате была достигнута договоренность о том, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных