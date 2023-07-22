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ФСБ заявила о задержании девяти участников ячейки «Таблиги Джамаат»

Ведомости

В Московском регионе ФСБ совместно с ГУ МВД по Москве пресекла деятельность запрещенной в России ячейки международной религиозной организации «Таблиги Джамаат», задержаны девять ее участников, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и Московской области.

У членов организации обнаружили религиозную литературу экстремистского содержания, рассказали в УФСБ. Возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

«Таблиги Джамаат» основана в 1920-е гг. в Индии как пацифистская мусульманская организация, однако впоследствии ряд стран стали рассматривать ее как экстремистское объединение суннитского толка. В России оно запрещено решением Верховного суда в 2009 г., инстанция посчитала, что его деятельность направлена на нарушение территориальной целостности РФ, дискриминацию граждан России по религиозному признаку и оказание поддержки терроризму. «Таблиги Джамаат» также запрещена в Казахстане, Киргизии и Таджикистане.

Весной 2021 г. ФСБ сообщила о задержании 11 членов ячейки «Таблиги Джамаат» в Омске. Тогда в числе задержанных были уроженцы Средней Азии, сообщалось, что они будут депортированы в свои страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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