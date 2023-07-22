ФСБ заявила о задержании девяти участников ячейки «Таблиги Джамаат»
В Московском регионе ФСБ совместно с ГУ МВД по Москве пресекла деятельность запрещенной в России ячейки международной религиозной организации «Таблиги Джамаат», задержаны девять ее участников, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и Московской области.
У членов организации обнаружили религиозную литературу экстремистского содержания, рассказали в УФСБ. Возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).
«Таблиги Джамаат» основана в 1920-е гг. в Индии как пацифистская мусульманская организация, однако впоследствии ряд стран стали рассматривать ее как экстремистское объединение суннитского толка. В России оно запрещено решением Верховного суда в 2009 г., инстанция посчитала, что его деятельность направлена на нарушение территориальной целостности РФ, дискриминацию граждан России по религиозному признаку и оказание поддержки терроризму. «Таблиги Джамаат» также запрещена в Казахстане, Киргизии и Таджикистане.
Весной 2021 г. ФСБ сообщила о задержании 11 членов ячейки «Таблиги Джамаат» в Омске. Тогда в числе задержанных были уроженцы Средней Азии, сообщалось, что они будут депортированы в свои страны.