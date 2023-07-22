ФСБ заявила о задержании девяти участников ячейки «Таблиги Джамаат»

«Таблиги Джамаат» основана в 1920-е гг. в Индии как пацифистская мусульманская организация, однако впоследствии ряд стран стали рассматривать ее как экстремистское объединение суннитского толка. В России оно запрещено решением Верховного суда в 2009 г., инстанция посчитала, что его деятельность направлена на нарушение территориальной целостности РФ, дискриминацию граждан России по религиозному признаку и оказание поддержки терроризму. «Таблиги Джамаат» также запрещена в Казахстане, Киргизии и Таджикистане.