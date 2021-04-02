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ФСБ сообщила о задержании в Омске членов ячейки «Таблиги Джамаат»

Ведомости

В Омске задержаны 11 членов ячейки запрещенной в России террористической группировки «Таблиги Джамаат», сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Задержано 11 человек запрещенной экстремистской организации, в отношении трех из них возбуждено уголовное дело по ч. 1-2 ст. 282.2 УК РФ по факту организации деятельности и участия в экстремистском объединении». — сообщили в ведомстве. В числе задержанных — уроженцы Средней Азии, которые будут депортированы в свои страны.

У задержанных изъята экстремистская литература. Других подробностей не сообщается.

«Таблиги Джамаат» основана в 1920-е гг. в Индии как пацифистская мусульманская организация, однако в последствии ряд стран стал рассматривать ее как экстремистское объединение суннитского толка. В России оно запрещено решением Верховного суда в 2009 г., инстанция посчитала, что его деятельность направлена на нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку и оказание поддержки терроризму. «Таблиги Джамаат» также запрещена в Казахстане, Киргизии и Таджикистане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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