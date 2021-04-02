ФСБ сообщила о задержании в Омске членов ячейки «Таблиги Джамаат»
В Омске задержаны 11 членов ячейки запрещенной в России террористической группировки «Таблиги Джамаат», сообщили в пресс-службе ФСБ.
«Задержано 11 человек запрещенной экстремистской организации, в отношении трех из них возбуждено уголовное дело по ч. 1-2 ст. 282.2 УК РФ по факту организации деятельности и участия в экстремистском объединении». — сообщили в ведомстве. В числе задержанных — уроженцы Средней Азии, которые будут депортированы в свои страны.
У задержанных изъята экстремистская литература. Других подробностей не сообщается.
«Таблиги Джамаат» основана в 1920-е гг. в Индии как пацифистская мусульманская организация, однако в последствии ряд стран стал рассматривать ее как экстремистское объединение суннитского толка. В России оно запрещено решением Верховного суда в 2009 г., инстанция посчитала, что его деятельность направлена на нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку и оказание поддержки терроризму. «Таблиги Джамаат» также запрещена в Казахстане, Киргизии и Таджикистане.