ФСБ сообщила о задержании готовившего взрыв мечети мужчины

«Задержан местный житель, гражданин РФ 2000 г. рождения, планировавший по заданию так называемого куратора украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО) совершить акции "прямого действия", направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман», — сообщили в ФСБ. Там пояснили, что задержанный планировал взрыв в мечети. Кроме того, он планировал и атаки против зданий государственных учреждений.