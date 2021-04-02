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ФСБ сообщила о задержании готовившего взрыв мечети мужчины

Ведомости

В Алтайском крае задержан местный житель, готовивший взрыв в мечети в Барнауле по заданию украинской националистической организации, сообщили ТАСС в пресс-службе ФСБ.

«Задержан местный житель, гражданин РФ 2000 г. рождения, планировавший по заданию так называемого куратора украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО) совершить акции "прямого действия", направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман», — сообщили в ФСБ. Там пояснили, что задержанный планировал взрыв в мечети. Кроме того, он планировал и атаки против зданий государственных учреждений.

У задержанного изъяты взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистская литература и средства связи. Возбуждено уголовное дело по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

В середине марта ФСБ сообщила о задержании в Геленджике и Ярославле 14 участников «украинского молодежного радикального неонацистского сообщества». В местах их проживания изъято значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия.

Ранее по теме: ФСБ заявила о задержаниях сторонников украинских неонацистов в Геленджике и Ярославле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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