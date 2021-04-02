ФСБ сообщила о задержании готовившего взрыв мечети мужчины
В Алтайском крае задержан местный житель, готовивший взрыв в мечети в Барнауле по заданию украинской националистической организации, сообщили ТАСС в пресс-службе ФСБ.
«Задержан местный житель, гражданин РФ 2000 г. рождения, планировавший по заданию так называемого куратора украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО) совершить акции "прямого действия", направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман», — сообщили в ФСБ. Там пояснили, что задержанный планировал взрыв в мечети. Кроме того, он планировал и атаки против зданий государственных учреждений.
У задержанного изъяты взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистская литература и средства связи. Возбуждено уголовное дело по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).
В середине марта ФСБ сообщила о задержании в Геленджике и Ярославле 14 участников «украинского молодежного радикального неонацистского сообщества». В местах их проживания изъято значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия.