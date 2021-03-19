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ФСБ заявила о задержаниях сторонников украинских неонацистов в Геленджике и Ярославле

Ведомости

В Геленджике и Ярославле задержаны 14 участников «украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "М.К.У", заявили ТАСС в пресс-службе ФСБ.

"Пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", созданного гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения, использующим в сети интернет псевдоним Егор Яковлев», — сообщили в ФСБ. В ведомстве уточнили, что тринадцать участников этой группы задержаны в Геленджике, а еще один — в Ярославле.

«В местах их проживания изъято значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия», — добавили в ФСБ.

В середине февраля ведомство заявило о задержании в Воронеже группы сторонников украинской неонацистской молодежной организации «МКУ» и пресечении ее деятельности. В спецслужбе добавили, что у задержанных изъяли экстремистские материалы, холодное и огнестрельное оружие, а также средства связи. Региональное управление Следственного комитета уточнило, что три жителя Воронежа задержаны по делу, возбужденному по п. «в» ч.2 ст. 282 УК РФ (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, совершенные публично, организованной группой).

После этого Facebook заблокировал публикацию «Ведомостей» о задержании в Воронеже сторонников украинских националистов. Эксперты портала Stopfake, которых соцсеть привлекла для проверки достоверности этой информации, заявили, что задержанные являются членами российской националистической организации и никакого отношения к Украине не имеют. «Ведомости» настаивают на корректном изложении информации, представленной в официальном релизе ФСБ, который фактчекеры проигнорировали, а также обращают внимание на то, что в нем речь шла о задержании не украинских националистов, а их сторонников.

Ранее по теме: Facebook заблокировал основанную на пресс-релизе ФСБ публикацию «Ведомостей»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных