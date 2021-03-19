ФСБ заявила о задержаниях сторонников украинских неонацистов в Геленджике и Ярославле

После этого Facebook заблокировал публикацию «Ведомостей» о задержании в Воронеже сторонников украинских националистов. Эксперты портала Stopfake, которых соцсеть привлекла для проверки достоверности этой информации, заявили, что задержанные являются членами российской националистической организации и никакого отношения к Украине не имеют. «Ведомости» настаивают на корректном изложении информации, представленной в официальном релизе ФСБ, который фактчекеры проигнорировали, а также обращают внимание на то, что в нем речь шла о задержании не украинских националистов, а их сторонников.