ФСБ заявила о задержаниях сторонников украинских неонацистов в Геленджике и Ярославле
В Геленджике и Ярославле задержаны 14 участников «украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "М.К.У", заявили ТАСС в пресс-службе ФСБ.
"Пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", созданного гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения, использующим в сети интернет псевдоним Егор Яковлев», — сообщили в ФСБ. В ведомстве уточнили, что тринадцать участников этой группы задержаны в Геленджике, а еще один — в Ярославле.
«В местах их проживания изъято значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия», — добавили в ФСБ.
В середине февраля ведомство заявило о задержании в Воронеже группы сторонников украинской неонацистской молодежной организации «МКУ» и пресечении ее деятельности. В спецслужбе добавили, что у задержанных изъяли экстремистские материалы, холодное и огнестрельное оружие, а также средства связи. Региональное управление Следственного комитета уточнило, что три жителя Воронежа задержаны по делу, возбужденному по п. «в» ч.2 ст. 282 УК РФ (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, совершенные публично, организованной группой).
После этого Facebook заблокировал публикацию «Ведомостей» о задержании в Воронеже сторонников украинских националистов. Эксперты портала Stopfake, которых соцсеть привлекла для проверки достоверности этой информации, заявили, что задержанные являются членами российской националистической организации и никакого отношения к Украине не имеют. «Ведомости» настаивают на корректном изложении информации, представленной в официальном релизе ФСБ, который фактчекеры проигнорировали, а также обращают внимание на то, что в нем речь шла о задержании не украинских националистов, а их сторонников.