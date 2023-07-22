Посольство: в Латвии настроены ограничить доступ к образованию по программам РФ

Ранее местные СМИ сообщили, что главу министерства образования Анду Чакшу обеспокоили призывы осваивать заграничные программы образования, в частности, российские, удаленно. По данным LETA, от помощницы депутата от Русского союза Латвии поступили предложения к латвийским родителям регистрировать детей в онлайн-школе при университете в Санкт-Петербурге. Чакшу обратилась к МВД с просьбой оценить такие заявления и в случае обнаружения угрозы безопасности ввести ограничения.