Посольство: в Латвии настроены ограничить доступ к образованию по программам РФ
В Латвии всерьез настроены ограничить доступ к дистанционным российским образовательным программам, признанным «опасными» для Запада, заявило посольство РФ в латвийской республике.
Ранее местные СМИ сообщили, что главу министерства образования Анду Чакшу обеспокоили призывы осваивать заграничные программы образования, в частности, российские, удаленно. По данным LETA, от помощницы депутата от Русского союза Латвии поступили предложения к латвийским родителям регистрировать детей в онлайн-школе при университете в Санкт-Петербурге. Чакшу обратилась к МВД с просьбой оценить такие заявления и в случае обнаружения угрозы безопасности ввести ограничения.
В посольстве РФ заявили, что обратили внимание на высказывания латвийских чиновников.
«Стремительно расправляясь с «русскими школами», местные борцы за «идеологическую чистоту» сферы просвещения, похоже, всерьез настроены ограничить доступ к образовательным программам, признанным «опасными» для западной ценностной системы координат», – говорится в сообщении.
По мнению посольства, борьба с инакомыслием приобретает в республике «все более неприглядные формы», а вопрос о том, как такая политика «фактически тотального цензурирования» соотносится со статусом европейского правового государства, остается открытым.