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Политика

Посольство: в Латвии настроены ограничить доступ к образованию по программам РФ

Ведомости

В Латвии всерьез настроены ограничить доступ к дистанционным российским образовательным программам, признанным «опасными» для Запада, заявило посольство РФ в латвийской республике.

Ранее местные СМИ сообщили, что главу министерства образования Анду Чакшу обеспокоили призывы осваивать заграничные программы образования, в частности, российские, удаленно. По данным LETA, от помощницы депутата от Русского союза Латвии поступили предложения к латвийским родителям регистрировать детей в онлайн-школе при университете в Санкт-Петербурге. Чакшу обратилась к МВД с просьбой оценить такие заявления и в случае обнаружения угрозы безопасности ввести ограничения. 

В посольстве РФ заявили, что обратили внимание на высказывания латвийских чиновников. 

«Стремительно расправляясь с «русскими школами», местные борцы за «идеологическую чистоту» сферы просвещения, похоже, всерьез настроены ограничить доступ к образовательным программам, признанным «опасными» для западной ценностной системы координат», – говорится в сообщении.

По мнению посольства, борьба с инакомыслием приобретает в республике «все более неприглядные формы», а вопрос о том, как такая политика «фактически тотального цензурирования» соотносится со статусом европейского правового государства, остается открытым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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