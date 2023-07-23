В Одессе поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор
В Одессе в ночь на воскресенье, 23 июля, после взрывов поврежден крупнейший храм города – Спасо-Преображенский кафедральный собор, говорится в сообщении в Telegram-канале городского совета.
По словм главы Одесской областной администрации Олега Кипера, в результате удара были разрушены шесть домов, повреждены два памятника архитектуры, храм, десятки автомобилей. Во многих постройках выбиты окна, повреждены крыши и фасады. По его информации, 19 человек пострадали, есть один погибший.
Ночью в Одессе дважды объявлялась воздушная тревога. Министерство обороны России с начала военной операции заявляет, что не наносит удары по гражданским объектам.
Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор был заложен в 1794 г. Храм был разрушен в советское время, а после воссоздания на прежнем месте его в 2010 г. освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.