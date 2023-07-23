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В Одессе поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор

Ведомости

В Одессе в ночь на воскресенье, 23 июля, после взрывов поврежден крупнейший храм города – Спасо-Преображенский кафедральный собор, говорится в сообщении в Telegram-канале городского совета.

По словм главы Одесской областной администрации Олега Кипера, в результате удара были разрушены шесть домов, повреждены два памятника архитектуры, храм, десятки автомобилей. Во многих постройках выбиты окна, повреждены крыши и фасады. По его информации, 19 человек пострадали, есть один погибший.

Ночью в Одессе дважды объявлялась воздушная тревога. Министерство обороны России с начала военной операции заявляет, что не наносит удары по гражданским объектам.

Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор был заложен в 1794 г. Храм был разрушен в советское время, а после воссоздания на прежнем месте его в 2010 г. освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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