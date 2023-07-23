Газета
Политика

Минобороны России сообщило об ударах по району Одессы

Ведомости

Вооруженные силы России нанесли в ночь на воскресенье, 23 июля, высокоточный удар по объектам на Украине, где находились иностранные наемники и готовились теракты против России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса», – говорится в сообщении.

По информации оборонного ведомства, на пораженных объектах находились иностранные наемники. Все спланированные к удару цели уничтожены, добавили в Минобороны.

Минувшей ночью в Одессе дважды объявлялась воздушная тревога. Власти города сообщили о повреждении крупнейшего храма Одессы – Спасо-Преображенского кафедрального собора. По словам главы Одесской областной администрации Олега Кипера, 19 человек пострадали, один погибший.

С начала военной операции Минобороны заявляет, что не наносит удары по гражданским объектам. «Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует действительности», - заявили в министерстве.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных