Минобороны России сообщило об ударах по району Одессы
Вооруженные силы России нанесли в ночь на воскресенье, 23 июля, высокоточный удар по объектам на Украине, где находились иностранные наемники и готовились теракты против России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса», – говорится в сообщении.
По информации оборонного ведомства, на пораженных объектах находились иностранные наемники. Все спланированные к удару цели уничтожены, добавили в Минобороны.
Минувшей ночью в Одессе дважды объявлялась воздушная тревога. Власти города сообщили о повреждении крупнейшего храма Одессы – Спасо-Преображенского кафедрального собора. По словам главы Одесской областной администрации Олега Кипера, 19 человек пострадали, один погибший.
С начала военной операции Минобороны заявляет, что не наносит удары по гражданским объектам. «Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует действительности», - заявили в министерстве.