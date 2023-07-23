Минобороны России сообщило об ударах по району Одессы

«Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса», – говорится в сообщении.