Патрушев обвинил западные спецслужбы в финансировании террористических группировок
Спецслужбы по решению руководства западных стран финансируют практически все современные крупные террористические группировки. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Йоханнесбурге (ЮАР).
«[Международный терроризм] в том виде, в каком он сейчас существует, является прямым инструментом продвижения влияния США и их сателлитов. Почти все крупные современные террористические группировки созданы, снабжаются и финансируются спецслужбами, выполняющими политические решения руководства стран Запада», – сказал он (цит. по «Российской газете»).
По словам Патрушева, именно международный терроризм является существенным фактором деградации ситуации во многих регионах мира.
Секретарь Совбеза подчеркнул, что Москва придает большое значение антитеррористической стратегии стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и считает контртеррористическое взаимодействие одним из приоритетных направлений сотрудничества в рамках организации.
Патрушев также добавил, что Россия поддерживает усилия БРИКС по борьбе с оборотом наркотиков. По его словам, сейчас в мире насчитывается около 275 млн человек, которые употребляют наркотики. К 2030 г. их число может возрасти на 11%.
Патрушев принимает участие во встрече высоких представителей стран – членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности, которая проходит в южноафриканском Йоханнесбурге.